Izrael bejelentése, miszerint válaszcsapást mérnek Iránra, nyugtalanná tette a befektetőket, így kedden a tőzsdék – köztük a hazai is – lefelé fordultak, tartva a közel-keleti konfliktus eszkalálódásától – jelezte az Indexnek Horváth Gergely. A Makronóm Intézet elemzője rámutatott, hogy a nemzetközi befektetői hangulatra különösen érzékeny blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom tudott árfolyam-emelkedést felmutatni, míg az OTP, a MOL és a Richter egyaránt jelentős mínuszokat szedett össze a hét folyamán – magával rántva a BUX indexet is. A forint is jelentős gyengülést szenvedett el a héten az euróval és a dollárral szemben, amelyben a háborús konfliktusnak főszerep jutott. Heti összefoglalónk.