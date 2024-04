Most kapaszkodjon meg: kiderült, mennyit adózunk az üzemanyagok után

Nagyjából húsz forinttal csökkenhetne a benzin, tízzel a gázolaj ára, ha a korábbi megállapodásnak megfelelően valóban a régiós átlagáron lennének elérhetőek az üzemanyagok a hazai kutakon – írta elemzésében az Economx.

Az elmúlt héten a 95-ös oktánszámú benzin itthon kimutatott 638 forintos átlagára 18 forinttal, 2,8 százalékkal múlta felül a környező országok átlagárát. A gázolajnál a 652 forintos átlagár 26 forinttal, 4,5 százalékkal haladta meg 10 környező ország árainak átlagát.

Az elemzés szerint a benzin esetében Szlovákiában, Ausztriában és Szerbiában kellett többet fizetni az üzemanyagért, dízelnél Szerbia és Ausztria kútjain mutattak magasabb összeget a kútoszlopok. Majd megállapították, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által publikát adatok alapján valóban nem teljesült az az elvárás, hogy a hazai kutakon a régiós átlagár szintjén lehessen tankolni.

Az adók miatt magas az üzemanyagár?

Több elemzés szerint amiatt drága az üzemanyag, mert jelentős az adó mértéke. A gazdasági portál szerint azonban az Európai Bizottság heti olajárközleményének adatai ezt a vélekedést alapjaiban cáfolják meg.

A benzin esetében a magyarországi 292 forintos összesített adótartalomnál a régió öt országában (Ausztriában, Szlovákiában, Szlovéniában, Csehországban és Horvátországban) magasabb összeget zsebel be az adott ország költségvetése, mint a magyar büdzsé. Nyugati szomszédunknál, Ausztriában a múlt héten 344 forint volt a benzin adótartalma.

Amennyiben a kutakon elérhető átlagár arányában számoljuk ki az adótartalom mértékét, úgy Lengyelország is csatlakozik a csoporthoz, hiszen ott is a végső ár 45,6 százalékát teszi ki az adóelvonás – pont mint Magyarországon.

A magyar adótartalom megegyezik a régiós átlagértékkel.

A teljes ár arányában itthon kisebb az elvonás, a benzinkutakon tapasztalható árnak csak az említett 45,6 százaléka az adó a benzin esetében, míg a régiós átlagérték 47 százalékot tesz ki. A gázolaj esetében a magyar 285 forintnál magasabb összeg érkezik adók formájában az államhoz Ausztriában és Szlovéniában.

Emellett a kiskereskedelmi ár arányában az elvont adó mértéke Horvátországban is magasabb volt a múlt héten, mint a hazai 43,6 százalék. A lap emlékeztetett, hogy a magyar adóelvonás összességében 19 forinttal magasabb, mint a régiós átlagszint, és a végső ár arányában magasabb szinten áll az elvonás, mint a 10 ország átlagából képzett 42,5 százalék.

Tagadhatatlan, hogy adókon belül a 27 százalékos általános forgalmi adó jelentősen megdrágítja az üzemanyagárat. Azonban az elemzés szerint nem szabad elfelejteni, hogy a 120 forintos benzin- és a 110 forintos dízeljövedéki adó 27, illetve 20 százalékkal múlja alul a 10 ország árai alapján képzett átlagot:

a magyar autósok 80 forinttal kevesebb jövedéki adót fizetnek, mint a Szlovákiában benzint tankolók, a dízel esetében pedig Ausztriában 46, Csehországban és Szlovákiában 44 forinttal magasabb a jövedéki adó, mint a magyar kutakon.

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az adótartalom összegében nem fix, hanem igazodik az árhoz. Tekintettel arra, hogy a költségvetésben jelenleg a bevételi oldalon látszanak a problémák, így ha a kormány saját szempontja szerint jár el, akkor nem nyúl az árakhoz. Viszont ha be akarja hajtani azt a megállapodást, akkor elképzelhető, hogy beavatkozik az üzemanyagárakba – ahogy korábban azt a nemzetgazdasági miniszter az Indexnek leszögezte.

Így viszont önmagán is megszorít, hiszen a 3-5 százalékkal csökkenő árak az adóbevételeket is hasonló mértékben apasztják – ez pedig milliárdos tételt jelent –, összegezte a gazdasági portál. Majd arra is kitértek, ha nem az adók okozzák a problémát, akkor a termelői oldalon érdemes keresgélni.

Felidézték, hogy az Európai Bizottság összevetése alapján a hazai adómentes ár a 348 forintos benzin esetében 18, a 369 forintos dízelolajnál 9 forinttal haladja meg a régió 10 országának átlagát. A dízelnél Szlovéniában csaknem 60 forinttal alacsonyabb az adómentes ár, mint hazánkban. Mindkét üzemanyag esetében csak Szerbiában magasabb az adómentes ár, mint nálunk.

Varga Mihály: Az üzemanyagárakat nem az adók okozzák

Korábban már megírtuk, hogy a pénzügyminiszter hétfőn egy Facebook-posztban, az Európai Bizottság adatait közölve azt írta, hogy „Magyarországon az egyik legalacsonyabb az üzemanyagok adóterhe az Európai Unióban”.

A magas üzemanyagárakat nem az adók okozzák.

A miniszter Facebook-bejegyzésében közzétett egy táblázatot a 95-ös benzin adóterhének arányáról az EU tagállamaiban. A táblázat szerint Magyarországon a 95-ös benzin adóterhének aránya 46 százalék, míg Ausztriában 52 százalék, Németországban 55 százalék, Szlovákiában és Csehországban 49 százalék, Lengyelországban pedig Magyarországhoz hasonlóan 46 százalék. Így az Economx cikke gyakorlatilag a részletes elemzésben támasztotta alá a tárcavezető szavait.