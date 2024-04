Matolcsy Györgyék megmondták, új korszakba lépünk

Hiába alakul jól az infláció, a nemzetközi környezet továbbra sem kedvező. A jegybank többször is jelezte, hogy áprilistól új, az eddiginél lassabb ütemű szakaszba lép a kamatcsökkentési ciklus. Az Economxnak nyilatkozó elemzők szerint a jóslat valóra is válik, a márciusi 75 bázispontos kamatvágás után most kedden 50 bázispontos csökkentéssel haladhat tovább a jegybank.