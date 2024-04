Matolcsy Györgyék jóslata beteljesült: új korszakba léptünk

A Monetáris Tanács döntése értelmében 7,75 százalékra módosul az alapkamat mértéke. Az Economxon korábban megírtuk, hogy a meghatározó elemzők többsége 50 bázispontos kamatcsökkentésre számított.

Virág Barnabás jegybanki alelnök korábban így fogalmazott a márciusi, 75 bázispontos kamatdöntés után: „A mai döntéssel lezárult a monetáris politika gyors lépésekkel operáló szakasza. A monetáris politika új szakaszba lép, a második negyedévben a kamatcsökkentés üteme lassul.” A keddi 50 bázispontos kamatcsökkentéssel valóra is vált ez a jóslat, amelynek hátteréről 15 órakor bővebben beszél majd Virág Barnabás.

„Tekintve, hogy az USA-ban és az Egyesült Királyságban is a vártnál ragadósabb az infláció, tehát a nagyobb gazdaságoknál beragadni, sőt növekedni látszik az árak emelkedésének üteme, a Magyar Nemzeti Bank mindenképpen óvatos marad a kamatcsökkentésnél” – jelezte a kamatdöntést megelőzően Pásztor Szabolcs. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója rámutatott, hogy a márciusi inflációs adat ugyan alacsonyabb a februárinál, azonban havi szinten 0,8 százalékos növekedés figyelhető meg. A szakértő felsorolta, hogy a keresleti oldalon milyen tényezők gyakorolnak nyomást az inflációra:

a reálbérek idehaza jelentősen növekedhetnek,

a kiskereskedelem javuló forgalmi adatokat ér el,

a várakozásoknál jobban teljesített az ipar.

„Ki kell továbbá emelnünk, hogy geopolitikai feszültségek miatt a jövőben nagyon könnyen 100 dollár felé mehet a kőolaj világpiaci ára, még akkor is, ha az utóbbi napokban némi megnyugvás volt megfigyelhető” – világított rá Pásztor Szabolcs, megjegyezve, hogy a hazai fogyasztói kosárban az üzemanyagok 20 százalék körüli részarányt képviselnek, így a kínálatoldali inflációs nyomás is jelen van. Szerinte így racionális érvek sorakoztak fel a 25 bázispontos kamatcsökkentés mellett is, de nagyobb esélyt látott az 50 bázispontos kamatvágásra, amely be is következett.

Erősödött a forint a kamatdöntésre várva

Hétfőn nagyjából a 394-es szint körül fejezte be a kereskedési napot az euró-forint kurzus. A jegybank kamatdöntését erősödéssel várta a magyar deviza, az euróval szemben már 11 óra magasságában benézett a 394-es szint alá. A kamatdöntés után a 395,5-ös tartomány körül mozog a jegyzés.

(Borítókép: Matolcsy György 2023. június 21-én. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)