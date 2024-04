Mutatjuk, milyen fizetések vannak a magyar emberek pénztárcájában

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 605 400 forint volt, 14 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A tájékoztatásuk szerint a rendszeres bruttó átlagkereset 578 000 forintra becsülhető, 14,4 százalékkal magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 402 600, a kedvezményeket figyelembe véve 417 100 forintot ért el, 14, illetve 13,8 százalékkal volt magasabb, mint a tavalyi év februárjában.

Mint ismert, januárban a reálkereset 10,4 százalékkal nőtt a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,8 százalékos növekedése mellett. A februári adatokban korrekció látható, ugyanakkor a szeptemberi fordulat óta a fizetések vásárlóereje folyamatos növekedést mutatott. Tavaly decemberben 10,3 százalékkal nőttek a reálbérek.

Érdemes hozzátenni: hétfőn a jegybank alelnöke külön kiemelte, hogy fontos eleme a makrogazdasági folyamatoknak, hogy a munkaerőpiacon egy két számjegyű bérnövekedést láthatunk. Két számjegyű nominális bérdinamika találkozik 4-5 százalékos éves átlagos inflációval, akkor 6 százalék körüli reálbér-növekedést okozhat.

Továbbá a bruttó mediánkereset is nagyon fontos mérőszám: ez februárban 491 900 forint volt, és 16,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 340 700 forintot ért el, 15,3 százalékkal felülmúlva az előző év azonos időszakit.

Czomba Sándor: Már hatodik hónapja emelkednek a reálbérek

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az adatokat értékelve kiemelte, ma már egymillió emberrel dolgoznak többen Magyarországon a Gyurcsány-korszakhoz képest, ráadásul a minimálbér három és félszeresére, az átlagbér pedig háromszorosára emelkedett. „Azaz nemcsak többen dolgoznak hazánkban, hanem lényegesen jobban is keresnek” – összegezte közleményében.

Majd az államtitkár hozzátette: a hatékony és eredményes intézkedések eredményeképpen a kormány visszaszorította az inflációt, amely márciusra 3,6 százalékra zuhant vissza. Ennek is köszönhetően tavaly szeptember óta, azaz már hatodik hónapja emelkednek a reálbérek, a fizetések vásárlóereje februárban 9,9 százalékkal nőtt. „Mindezt a minimálbér 15 és a garantált bérminimum 10 százalékos emelkedése is érdemben támogatta. Egyre több és egyre többet is ér a családok jövedelme, ami a fogyasztás helyreállásán keresztül hozzájárul a gazdasági növekedés 2024-es újraindításához, majd jövőre annak tovább emeléséhez.”