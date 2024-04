Újabb adatsor látott napvilágot, de a kormány már elindította a visszaszámlálót

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden pénteken publikálja a régiós üzemanyagárakat. Ahogy arról beszámoltunk, a számításuk szerint

A 95-ös benzin magyarországi átlagára 8 forinttal nőtt az előző heti adathoz képest. Ezzel párhuzamosan a régiós átlag is emelkedett, 3 forinttal. A szomszédos országokban a benzin átlagára szintén 3 forinttal nőtt. A gázolaj magyarországi átlagára 5 forinttal csökkent egy hét alatt. A régiós átlagár kisebb mértékben – 1 forinttal –, de szintén csökkent. A szomszédos országokban a dízel átlagára stagnált az előző héthez képest – összegezte a KSH.

Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) pénteken szintén közölte a saját számítását. A KSH-val ellentétben a szövetség ugyanakkor Lengyelországot, Csehországot és Bulgáriát nem számítja bele a régiós árakba. A MÁSZ számítása szerint

Az üzemanyagárakat döntően az alábbi tényezők befolyásolják: a nyersolaj ára, a makrogazdasági folyamatok, a geopolitikai konfliktusok és a forint árfolyama. (Idén 6,3 százalékkal gyengült a forint a dollárral szemben, a környező országok devizái esetében viszont csak 3,2 százalékos volt a gyengülés). A szövetség szerint a napokban az olaj árára – pénteken tőzsdenyitáskor a Brent olajfajta hordónkénti ára 89,46 dolláron állt – hatással volt, hogy

Ahogy azt korábban Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az Indexnek részletezte, a benzin esetében a nyári specifikációra való áttérés szezonális hatása, a tervezett finomítói karbantartások és az ukrán dróntámadások miatti oroszországi finomítói kiesések voltak a fő mozgatórugók. A szövetség szerint az elmúlt időszakban a gázolajnál a gyenge kereslet ellensúlyozta a folyamatos finomítói karbantartások okozta kínálat-visszaesést.

Eközben növekszik az európai dízelimport is, amely – a forintárfolyam jelenlegi stabilitása mellett – ugyancsak kedvező hatást gyakorolt a hazai és régiós üzemanyagárakra. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a kelet-közép európai régió tengeri ellátással is rendelkező országai továbbra is helyzeti előnyben vannak, mivel így szélesebb körű ellátási forrásaik lehetnek, tehát alacsonyabb beszerzési áron tudnak hozzájutni feldolgozandó nyersolajhoz és az üzemanyag-késztermékekhez