A tavasz beköszöntével többet mozdulunk ki otthonról, és végzünk aktív tevékenységet, viszont ebben az időszakban balesetek is gyakrabban előfordulhatnak. A szezonális balesetek mellett továbbra is rengeteg közlekedési baleset történik, tavaly ilyenkor több mint ötezer sérülthöz riasztották a mentőket. Utánajártunk, hogy balesetbiztosításnál mire és hogyan térítenek a biztosítók, milyen határidőket kell szem előtt tartani.

A legtöbb baleset sajnos még mindig az utakon történik, tavaly összesen 14 452 személy sérült meg közúti balesetben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. A motorosjármű-balesetek is évek óta a vezető halálokok között szerepelnek. A tavaszi és nyári szezonban is sok a baleset. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) tájékoztatása szerint tavaly ilyenkor, a március 1. és május 31. közötti időszakban is a leggyakoribb a gépjárműbaleset volt, amit a kétkerekű járművek – motor, kerékpár – balesetei, majd a gyalogos elütések követtek:

Ebben az időszakban a mentők 5108 beteget láttak el közlekedési balesetek kapcsán, közülük 514 gyermek volt.

Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2023-as országos adatai szerint 2808 olyan baleset történt, amelyben kerékpáros volt érintve, ezek közül 47 volt halálos kimenetelű. A kerékpáros balesetek 13 százaléka az esti, illetve éjszakai sötétség beálltát követően történt.

Megnéztük, mire térítenek a biztosítók

A szezonális balesetek közé sorolható például egy rossz lépés túra közben vagy megcsúszás a medence szélén, ami lábtöréssel végződik.

A balesetek rengeteg költséggel járhatnak, és a problémát tetézi, amikor valaki közben huzamosabb ideig keresőképtelenné válik. A betegszabadság a fizetésnek csupán a 70 százalékát képezi, a táppénz pedig a távolléti díjnak mindössze az 50-60 százalékát. Balesetbiztosítással van lehetőség táppénz-kiegészítést kérni a biztosítótól

– világított rá az Indexnek Végh Nóra, a Grantis szakértője. Elmondta, hogy a balesetbiztosítások a váratlanul történt és nem szándékos baleseti sérülésekre, illetve baleseti halálra fizetnek kártérítést. Sérülés során ez a gyógykezelések finanszírozására fordítható, például műtéteket is térítenek, de a gyógyászati segédeszközök és a magángyógytorna díjára is elég lehet. Tragédia esetén pedig a kedvezményezettek számlájára kerül a biztosítási összeg, ami a családnak nyújthat anyagi segítséget.

Otthon sem árt résen lenni

„Bicikliről, elektromos rollerről való leesés, kullancscsípés miatti megbetegedés, kutyaharapás, csak néhány példa, amire térítenek a biztosítók” – jelezte lapunknak a független alkusz szakértője. Megjegyezte, hogy az extrém sportot űzőknek, a családoknak és az idősebb korosztálynak célszerű speciális biztosítást választani.

Ahogy megtörtént a baleset, amint lehetséges, érdemes kapcsolatba lépni a biztosítóval, de legkésőbb 30 napon belül jelezni kell felé a balesetet.

„A biztosítók dokumentációt kérhetnek a baleset tényéről és körülményeiről, ezeket az igazolásokat tanácsos gyorsan beküldeni, hogy minél hamarabb elindulhasson a kártérítési folyamat. Pozitív elbírálás esetén akár egy hónapon belül is megérkezhet a pénz” – magyarázta a szakértő.

A megoldás tehát természetesen nem az, hogy el sem hagyjuk a lakást, sőt otthon is megtörténhet a baj. A KSH statisztikájából kiderül, hogy 2022-ben 1611-en hunytak el otthoni balesetben. Tehát annak, akinek nem veszélyes a foglalkozása, például home office-ban van, sem árt elővigyázatosnak lennie.

A KSH tájékoztatása szerint a leggyakoribb, otthoni balesetet okozó körülmények a következők voltak: esés, csúszás, botlás; fulladás víztől vagy ételtől; tűz és láng okozta égés. Sok esetben háztartási gépek használata közben történik baleset. A balesetbiztosítások erre is térítenek.

