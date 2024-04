Az Eurostat friss adatai szerint a románok már hivatalosan is jobban élnek a magyaroknál

Régóta tematizálja a magyarországi közéletet, hogy a románok vagy mi élünk-e jobban, azonban most az Eurostat pontot tett a vita végére. Az uniós statisztikai hivatal szerint Románia a gazdasági növekedésben, fogyasztás mértékében és bérek tekintetében is megelőzte Magyarországot, miközben a bolgárok is egyre gyorsabb tempóban mennek előre. Amennyiben nem történnek hatalmas változások, akkor néhány éven belül Bulgária is megelőzi Magyarországot.