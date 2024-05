Pletser Tamás szerint megfelelő szinten vannak a magyar üzemanyagárak

Szerdától mind a benzin, mind a gázolaj ára 3-3 forinttal csökken. A holtankoljak.hu szerint így a hét közepén az alábbi átlagárakat tapasztalhatjuk a töltőállomásokon:

95-ös benzin: 644 forint/liter

gázolaj: 630 forint/liter

Mint írtuk, hétfő kora délutáni hatállyal a Mol az összes töltőállomásán 10 forinttal csökkentette az üzemanyagok árát. Az utóbbi hetekben némi zavar volt megfigyelhető az üzemanyagpiacon, és kormányzati szereplők többször is kilátásba helyezték, hogy puha vagy kemény eszközökkel, de beavatkozhatnak. Nemrég összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat ezzel kapcsolatban.

A beavatkozásra azért is szükség volt, mert a KSH adatai szerint a 95-ös benzin hazai átlagára 25, míg a dízelé 27 forinttal meghaladta az átlagos régiós, forintra átváltott üzemanyagárat. Ezzel kapcsolatban Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádióban szerdán azt mondta, a régiós összevetésbe Bulgária is bekerült, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ott más adórendszer van, valamint a bolgár piac alapvetően a fekete-tengeri árakhoz igazodik.

Azt is fontos tényezőnek nevezte, hogy Magyarországon több ponton is lényegesen magasabb az adó, mint a környékbeli országokban. Ausztriában például 19 százalék az áfa, ugyanakkor nagyjából kilenc eurócenttel magasabb a benzin jövedéki adója, mint idehaza. Mint mondta, az árak alakulását az is befolyásolja, hogy Ausztriával szemben nálunk kiveti az állam az érintettekre a háromszázalékos kiskereskedelmi különadót, továbbá az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer díja literenként 8-9 forint.

Ha mindent összevetünk, az adórendszer sajátosságait is figyelembe véve Ausztriához képest Magyarországon tulajdonképpen egy kicsit még magasabbnak is kellene lennie a benzin árának

– magyarázta a szakértő, aki szerint a magyar piac nem feltétlenül drágább, sőt az adókat és egyéb más tényezőket is számításba véve „a régiós összevetésben megfelelő szinten vannak a magyar árak”.