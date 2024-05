Vitályos Eszter: a magyar kormány mindent megtesz a bérek növekedéséért

A munka ünnepe alkalmából megszólalt Vitályos Eszter kormányszóvívő, és ígéretet tett, hogy a kormány mindent elkövet a gazdaság megerősítése érdekében, így a bérek növekedéséért is. Nem felejtette el megemlíteni azt sem, hogy a Fidesz 2010 óta mennyi mindent tett a magyar emberekért, miközben a Gyurcsány-korszakban még a munka sem volt érték. A bérnövekedés érzékeny téma lehet most a kormány számára, ugyanis az Eurostat kedden közzétett adatai szerint 2023-ban már Románia is megelőzte Magyarországot bérek tekintetében.

A kormány ezután is mindent meg fog tenni azért, hogy Magyarország gazdasága újra erős legyen, a magyar embereknek legyen munkája, és a bérek tovább növekedjenek – fogalmazott Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebookon közzétett videójában.

Úgy látja, hogy ehhez arra is szükség van, hogy a háború véget érjen. Szerinte ezért fontos a júniusi választás, amelynek tétje, hogy háború vagy béke lesz Európában.

Kiemelte, hogy május 1-jén a munkát és mindazon magyar embereket ünnepeljük, akik munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország erősödjön. Szerinte a munka a Gyurcsány-korszakban nem volt érték, akkor tömegeket segélyeztek, tettek utcára és dolgoztattak megalázóan alacsony bérekért.

A nemzeti kormányban azt az elvet követjük, hogy lehetőleg minden munkaképes embernek legyen szakmája, munkája és tisztességes fizetése

– fogalmazott.

Szerinte a kormány a dolgozó szülőket családtámogatásokkal segíti. Emlékeztetett, hogy 2010 óta ennek köszönhetően kivezették az országot a Gyurcsány-korszakból, növekedési pályára állították a gazdaságot, közel harmadára csökkentették a munkanélküliséget, egymillióval több embernek adnak munkát, valamint csökkentették a munkát terhelő adókat.

A Gyurcsány-korszakhoz képest az átlagbér közel megháromszorozódott, a minimálbér és a szakmunkás bérminimum három és félszeresére nőtt

– állapította meg.

Kitért arra is, hogy Magyarország ma foglalkoztatásban az uniós élmezőny első harmadában van, 4,7 millió ember dolgozik. A regisztrált álláskeresők száma harminc éve nem volt olyan alacsony, mint most, alacsonyabb a munkanélküliség, mint Ausztriában, Belgiumban vagy akár Svédországban.

A szóvivő elmondása szerint a kormány a járványtól és a tartós háborús helyzettől is meg tudta védeni a magyar emberek munkahelyeit, és folytatta a béremeléseket. A rendkívüli háborús kiadások ellenére is emelték a tanárok, az óvónők, az ápolók, az orvosok, a katonák, a rendőrök és a vasúti dolgozók bérét.

Hozzátette, hogy a fiatalok munkavállalását külön bérprogramokkal és 25 éves kor alatt szja-mentességgel is segítik. A fizetések vásárlóerejét gyengítő háborús inflációt mostanra letörték, és a legfrissebb adatok szerint az EU-ban a második legnagyobb a magyar gazdasági növekedés.

Nincs mire büszkének lennünk

Nem véletlen, hogy a kormányszóvívő éppen most vetette fel a bérnövekedés témáját, ugyanis az Eurostat pont kedden tette közzé legújabb gazdasági adatokat, amelyek nem sok büszkélkedésre ad okot a magyar kormánynak. MInden jel arra utal, hogy Magyarország képtelen tartani a lépést a régióval

A friss adatokból kiderült, hogy Románia számos életszínvonalt befolyásoló tényezőben lealázta hazánkat. Nemcsak a román gazdaság nőtt gyorsabban az elmúlt időszakban, mint a magyar, hanem a románok többet is fogyasztottak, mint a magyarok. Nem véletlenül van ez így, ugyanis az Eurostat adatai szerint a bérek tavaly már magasabbak voltak Romániában, mint Magyarországon. Vásárlóerő-paritáson (PPS) számolva a 2023-as volt az első év, amikor Románia megelőzte Magyarországot a béreket tekintve.

A helyzet ennél is szomorúbb, ha Bulgáriára is vetünnk egy pillantást. Az adatok azt mutatják, hogy Bulgária is egyre nagyobb tempóban halad előre, így amennyiben Magyarországon nem történik valami, néhány éven belül a bolgár fogyasztás is megelőzheti a magyart.