Forradalom a taxispiacon: a Bolt és az Uber után újabb ismert márka jön Budapestre

Még az idei második negyedévben, vagyis akár néhány héten, legkésőbb egy-két hónapon belül megérkezhet a budapesti taxispiacra a közúti személyszállításban globálisan is meghatározó Gett, együttműködésben a Taxim társasággal – tudta meg az Index. Ez azt jelenti, hogy a Bolttal és az Uberrel együtt rövidesen három világszerte ismert szereplő autóival találkozhatunk a magyar, de leginkább a fővárosi utakon. John Péter ügyvezető az Indexnek elmondta: a Tele 5 és a Best Taxi felvásárlása után a következő lépés egy nemzetközileg is elismert és bizonyított applikáció bevezetése. Ráadásul a Taxim a tervek szerint Gett márkanév alatt folytatja, a jövőképük az, hogy az ország első számú üzleti taxis személyszállítói szolgáltatójává váljanak.

A Bolt és az Uber után egy harmadik ismert nemzetközi szolgáltató, a Gett is belép a budapesti taxispiacra – értesült az Index. Lapunk úgy tudja, az izraeli hátterű vállalat a Taximmal együttműködve érkezne meg a platformjával Magyarországra. Érdeklődésünkre az érintett hazai cég megerősítette az információt, vezetője pedig ismertette az eddigi eredményeket, valamint a további célokat, terveket.

Gett lesz a Taxim

John Péter ügyvezető az Indexnek felidézte, hogy a Taxim 2019-es megalakulásakor az elsők között vezetett be teljesen applikációs rendelést, és mindig is élen járt a technológiai újításokban. A világjárvány nehézségeit leküzdve azt tűzték ki célul, hogy Magyarország vezető taxitársaságává váljanak mind létszámban, mind pedig szolgáltatási minőségben.

Ennek az első lépése volt a folyamatos fejlesztések mellett, hogy felvásároltuk a Tele 5 és a Best Taxi társaságokat. A fejlődésünk következő lépése pedig egy nemzetközileg is elismert és bizonyított applikáció bevezetése. A fejlesztések jelenleg is zajlanak, a Taxim a tervek szerint Gett márkanév alatt folytatja, így egy sokkal mélyebb együttműködésről van szó, mint amit a Főtaxi kötött az Uberrel

– válaszolta az ügyvezető arra a kérdésünkre, amelyben a Taxim és a Gett közeledését a Főtaxi és az Uber partnerségéhez hasonlítottuk. A Gett nagy előnye szerte a világban John Péter szerint, hogy elsősorban a vállalati ügyfelekre koncentrál.

Start még a második negyedévben

Általánosan elmondható a Taxim ügyvezetője szerint a fővárosi taxis személyszállítói piacról, hogy csökken a kereslet. „Nagyon nehéz versenyezni az ügyfelekért, főleg az olyan applikációkkal szemben, amelyek az idelátogató turisták telefonján már le vannak töltve és otthonukban használják azt. Emiatt és a jövőbemutató, robusztus informatikai megoldások miatt döntöttünk a Gett integrálása mellett” – állapította meg.

A startgomb megnyomásáról pedig annyit bocsátott előre, hogy a terv szerint még az idei második negyedévben élesednek, vagyis várhatóan néhány héten vagy egy-két hónapon belül.

A szakember szerint ami a civileknek az Uber, az a világ vállalatai számára a Gett, így a jövőképük az, hogy az ország első számú üzleti taxis személyszállítói szolgáltatójává váljanak. Rámutatott, hogy Magyarországon elengedhetetlen diszpécserszolgálat alkalmazása, állítása szerint szakembereik a legjobbak között vannak, így rájuk szintén számítanak a jövőben. A „kitűnő applikáció” mellett nagyon fontosnak tartja, hogy legyen személyes kapcsolatuk a nap 24 órájában utasaikkal, ügyfeleikkel és a rohamosan bővülő flottájukkal. Igaz, az ügyfélkör vagy a flotta méretét nem számszerűsítette. Tájékoztatása szerint a rendeléseik 70 százaléka telefonos, a fennmaradó 30 százalék pedig az applikáción keresztül történik.

Túl sokat várt a taxira Sharar Waiser

A Gett, korábbi nevén GetTaxi egy izraeli B2B mobilitási platform és piactér, melynek székhelye Londonban található. Shahar Waiser és Roi More izraeli vállalkozók alapították 2010. november 1-én. A cégalapítást megelőző gondolatot, ötletet Waiser 2009-es élménye indította el, miután a kaliforniai Palo Altóban a repülőtérre tartó taxira fél órát kellett várnia.

A szolgáltatás 2011 nyarán vált elérhetővé előbb Tel-Avivban, majd Londonban.

A következő évben már olyan világvárosokban is megjelent a cég, mint Moszkva vagy New York, a Volkswagen-csoport 2016-ban 300 millió dollárt fektetett be. Ezután a Gett felvásárolta a Juno nevű fuvarmegosztó céget, amin később a Lyfttel kötött megállapodás keretében túladott, de a folytatásban is egyik partnerség követte a másikat, így történt az Ola vagy a Curb Mobility esetében is.

Bolt, Uber vagy Gett?

Ahogy a bevezetőben említettük, a Gett színrelépésével három meghatározó globális szereplő lehet együttesen jelen a magyarországi, mindenekelőtt a budapesti taxispiacon. A Bolt magyarországi története 2016 augusztusában mindössze 20 autóval vette kezdetét, akkor még Taxify néven. Gépkocsiflottája 2019-re 900 tagúra bővült, ma már több mint 3000 taxi közlekedik Budapesten. Emellett jelen van hat vidéki nagyvárosban is, így Szegeden, Pécsen, Nyíregyházán, Miskolcon, Debrecenben, idén februártól pedig Sopronban is.

Aligha véletlen a Bolt megjelenése és az Uber magyarországi kivonulása közti minimális időbeli különbség, utóbbi ugyanis 2016. július 24-én hagyta el a piacot, pontosabban függesztette fel határozatlan időre a szolgáltatását. Nos, ez a megfogalmazás 2024. február 27-én új értelmet nyert: ekkor bejelentették, hogy az Uber visszatér, a Főtaxival partnerségben.

Ez önmagában azért is pikáns, mert bár az Uber nyolc éve azért vonult ki, mert nem tudott eleget tenni a taxitörvény előírásainak, és súlyos bírságokat, sőt a betiltását kockáztatta volna a további változatlan formában történő működéssel,

ám ezt a helyzetet a hagyományos taxitársaságokkal, köztük a Főtaxival elmérgesedett viszony előzte meg.

Nagy Elek – aki a Lexholdingon keresztül a BÁV és az Inforg mellett a Főtaxi-csoportnak is a tulajdonosa – az Index kérdésére tisztázta:

mindkét márka egyszerre, egymástól függetlenül lesz elérhető a piacon, tehát Uber taxit csak az Uber applikációján keresztül lehet majd rendelni, míg a Főtaxi szolgáltatásai továbbra is kizárólag a jól megszokott csatornákon érhetők el, beleértve a Főtaxi appot.

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az Uber visszatérését úgy értelmezte lapunk megkeresésére, hogy józan ésszel is kiszámítható, átrendeződik a piac. Kifejtette: a tőkeerősebb cégek még nagyobbak lesznek, a közepes és kisebb fuvarszervezők pedig a piacon maradásért küzdenek majd, amíg a lehetőségeik és a forrásaik erre fedezetet nyújtanak.

Ezzel a versennyel mindenki nyer?

Az Uber visszatéréséről a Bolt egyik nagyfőnökének véleményét is kikértük, az észt hátterű vállalat társalapítója, Martin Villig a budapesti tartózkodása során exkluzív interjút adott az Indexnek.

Elmondta, hogy „ezzel a versennyel mindenki nyer, de legfőképpen az utazóközönség”. Úgy látja, a technológiai platformok egymást is arra ösztönzik, hogy minél jobbak legyenek, de az együttes jelenlétük a hagyományos taxitársaságokat is az innovatív gondolkodásmód felé mozdítja. Tekintettel a fix árképzésre, azzal őrizhetik meg a lépéselőnyt, ha az ő autóik újabbak, jobbak, tisztábbak, de a sofőrök kiválasztása és megtartása terén is mellettük szóló érv a minőség.

Ehhez mindenekelőtt az kell, hogy megfelelő arányban legyenek a jogaik és a kötelezettségeik, emellett a juttatások, a bónuszok kellően motiválók legyenek. A képlet egyszerű: ahol magasabb a jövedelem, ott több a sofőr, ezáltal az autó, márpedig minél többen érhetők el ugyanazon a platformon, annál rövidebb úton, annál hamarabb érkezik az autó az ügyfélhez. Jó helyzetben vagyunk a magyar piacon, ami számunkra nem csak Budapestből és a vonzáskörzetéből áll, hiszen hét helyszínen szolgáltatunk már országszerte

– mondta lapunknak Martin Villig.

Tovább árnyalja a képet tehát a Taxim növekedési stratégiája, amit a Gett-projektre alapoz. Az árverseny helyett ugyanakkor valóban a szolgáltatás minősége dönt, hiszen a minősített fővárosi taxik esetében az alapdíj egységesen 1100 forint, a percdíj 110, a kilométerdíj pedig 440 forint. Ennek megfelelően Budapest területén a taxiutazás viteldíját a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal arányos díjból és az idővel arányos díjból állítja össze. A díjszámítás a beszállást követően, a taxaméter elindításával kezdődik, és a célhoz érkezéskor, a berendezés leállításával fejeződik be. A hatósági ár minden napszakban és minden szolgáltatónál azonos. A taxikban készpénzzel, valamint fizikai és digitalizált bankkártyával is lehet fizetni.

Budapesten egyelőre az alábbi társaságok rendelkeznek a fővárosi taxirendelet alapján a taxiszolgáltatás nyújtásához szükséges engedéllyel:

Főtaxi,

Bolt,

6x6 Taxi,

City Taxi,

Elit Taxi,

Taxi 4,

Taxim

és GoTaxi.

