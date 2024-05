Modern lakónegyed épül Budapest egyik elhagyatott részén

Összesen 665 ingatlannal épül fel egy új lakópark Budapest XVIII. kerületében. A beruházás az üresen álló Erdért vállalat egykori fatelepén, a Szemeretelep és Miklóstelep határán valósul meg. Az Alfa Group három ütemben épít sorházakat és társasházakat – írja a Magyar Építők.

A portál szerint a lakásokat a legkorszerűbb energetikai elveknek megfelelően építik, valamint napelemekkel is felszerelik őket. A beruházással együtt az infrastruktúra-rendszer is fejlesztésre kerül. A lakóparkhoz kereskedelmi, szolgáltató és szabadidős zöldterületek is tartoznának.

A lakásokhoz 789 parkolóhelyet alakítanak ki, 289-et az épületek alatti mélygarázsokban.

A tervek szerint az új lakóparkba összesen öt irányból lehet majd behajtani, emellett a területet játszóterekkel, zöldterületekkel, közösségi kertekkel tagolnák.

A mintegy százezer négyzetméter alapterületű projekt épületeit szellősen rendezik el. A házak közötti zöldterületeket három nagy parkot köti majd össze.