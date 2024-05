Fontos információt közölt a NAV az szja-bevallásról

Az adóhatóság folyamatosan fejleszti digitális szolgáltatásait az egyszerűbb és kényelmesebb adózásért. A különböző online felületek, elektronikus szolgáltatások biztonságos használatához és személyre szabott működéséhez azonosításra van szükség. Ezt a funkciót a központi azonosítási ügynök (KAÜ) látja el – hívja fel a figyelmet csütörtöki közleményében a NAV.

Az Ügyfélkapu egy a KAÜ azonosítási szolgáltatásai közül, de választható még ezen kívül az Ügyfélkapu+ (kétfaktoros azonosítás), a telefonos azonosítás, az elektronikus személyi igazolvány, valamint az arcképes azonosítás is az ügyintézéshez.

A NAV kiemelte, hogy

az Ügyfélkapu olyan azonosító, amelynek segítségével kényelmesen, személyes megjelenés nélkül, a nap 24 órájában intézhetők az adóügyek.

Ügyfélkapuval befizethető például a gépjárműadó, lekérdezhetők a foglalkoztatási adatok, megnézhető az adószámla, kérhető kiutalás vagy átvezetés, beadhatók a bevallások, nyilatkozatok, ellenőrizhetők és javíthatók az adózási adatok. Segítségével kezelhetők a meghatalmazások, igényelhető adókártya, és megtekinthető valamennyi adózással kapcsolatos dokumentum is.

Az ügyfélkapus bejelentkezés biztosítja, hogy más ne férjen hozzá a személyes és adózási adatokhoz, emellett az ügyintézést is megkönnyíti, mert az egyedi azonosítással a rendszerek felismerik a felhasználót, és előre betöltik ismert adatait – tájékoztatott a NAV.

Legkésőbb május 21-ig lehet kiegészíteni a NAV tervezetét

Március 18-áig kérhetik az szja-bevallási tervezet postázását azok az adózók, akik nem szeretnének az online ügyintézés lehetőségével élni. A NAV szerint online a legegyszerűbb és leggyorsabb a személyijövedelemadó-bevallási tervezetek átnézése és elfogadása. Idén több mint 5,6 millió adózónak készítették el az szja-bevallási tervezetét, amely elérhető a NAV eSZJA-oldalán vagy az ügyfélportálján.

A bevallási tervezet csak azokat a bevételi, jövedelmi adatokat tartalmazza, amelyek a NAV rendelkezésére állnak a munkáltatók és kifizetők bevallásai, adatszolgáltatása révén.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a tervezetet okvetlenül ki kell egészíteni az olyan jövedelmekkel és azok adójával, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor a magánszemély információval rendelkezik róla. Hozzátették, ilyen lehet például az ingatlan-bérbeadás jövedelme, az ingó- és ingatlanértékesítés vagy a tőzsdei ügyletek jövedelme.

Fontos tehát a tervezetet átnézni, és legkésőbb május 21-ig kiegészíteni, módosítani, ugyanis ha valamilyen jövedelem nem kerül be a bevallásba, akkor az adóellenőrzéskor nemcsak a be nem vallott jövedelem utáni adót kell megfizetni, hanem az adóhiány miatt az adóbírságot és a késedelmi pótlékot is – hangsúlyozták.

Érdemes figyelni a visszaigényelhető adóra is

Könnyebb lett a dolguk azoknak is, akik ingatlan eladásából szereztek jövedelmet tavaly, a programba beépített új mezők ugyanis az ingatlan eladási árára, megszerzésének évére és a szerzési értékre vonatkozó adatok megadása után automatikusan kiszámítják a jövedelem és az adó összegét.

Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmek új témacsoportba kerültek, ami tartalmazza az összes ingatlanhasznosítási formát (például bérbeadás, magánszálláshely-szolgáltatás), és az azzal összefüggő adókötelezettséget – ismertette a NAV.

HA HIBA CSÚSZIK A KITÖLTÉSBE, A HIBAÜZENETEK LISTÁJÁT PIROS SZÍNNEL, FELSOROLVA JELZI A RENDSZER, ÉS A FELÜLET BAL OLDALÁN MEGJELENNEK A HIBA MIATT KORRIGÁLANDÓ MEZŐK.

A program keresőmezője is az adózói logikát követi, mivel a köznyelvben használt szavakra is elindul a keresés, nemcsak az adózással összefüggő jogszabály szerinti kifejezésekre.

Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni a bankszámlaszámot vagy postacímet, attól függően, hogyan szeretné megkapni az adózó az összeget. A kiutalás a bevallás beérkezésétől számítva legkésőbb a 30. napon megtörténik – jelezte a NAV.