Nagy Márton: Magyarország összeköti Kínát és a Nyugatot

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a Xinhua Hírügynökség vezetőivel, köztük a hírügynökség elnökével Fu Hua-val egyeztetett. A Xinhua Kína legnagyobb sajtóorgánuma, amely nemzetközi szinten is meghatározó szereplővé nőtte ki magát, napjainkban világszerte több mint 10 ezer főt foglalkoztat és több mint 180 irodával rendelkezik, melyek közül egy Budapesten működik.

A megbeszélésen a felek áttekintették a magyar-kínai gazdasági, kulturális és telekommunikációs együttműködés területeit és a kapcsolatok erősítésének előrehaladását.

Nagy Márton a megbeszélést követően részt vett és beszédet mondott a Kína-Magyarország Övezet és Út Pragmatikus Együttműködés Tematikus Fórumon. A miniszter beszédében hangsúlyozta, Magyarország mindenkivel a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre törekszik. Kínával Magyarország kapcsolata kiváló és folyamatosan erősödik, a két ország idén ünnepli a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok 75. évfordulóját.

A miniszter kiemelte, a globális gazdaság súlya egyre inkább Ázsiába helyeződik át, Magyarországon pedig az ázsiai országok közvetlen befektetéseinek aránya 2014-hez képest 19 százalékról 34 százalékra emelkedett, amellyel párhuzamosan Kína ötszörösére emelte a közvetlen befektetéseinek arányát. Kína Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere. Kína hazánk 9. legnagyobb kereskedelmi partnere és 10. legnagyobb tőkebefektetője. Magyarországon épít gyárat többek közt a csúcstechnológiát képviselő CATL és a BYD.

Nagy Márton emlékeztetett, az „Övezet és út” kezdeményezés (BRI) mind kínai, mind pedig magyar oldalról a legmagasabb szintű támogatást élvezi.

Magyarországnak öt olyan új kezdeményezése van, amit a BRI program keretében szeretne megvalósítani, kínai társfinanszírozással. Ez az öt projektet a „magyar BRI konnektivitási csomag”, amely a logisztika, az infrastruktúrafejlesztés és az elektromos töltőhálózat-fejlesztés területén megvalósuló beruházásokat tartalmaz.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy olyan infrastrukturális beruházások mellett a két ország közötti kooperáció kiemelkedő területe a pénzügyi és telekommunikációs, digitalizációs együttműködés.

Magyarország büszke arra, hogy a legnagyobb kínai bankok Magyarországot választották, ahonnan regionális jelenlétüket biztosítani tudják. Így most már a Bank of China, a China Construction Bank és a China Development Bank is rendelkezik magyarországi jelenléttel és szorosan együttműködünk a kínai hatóságokkal, hogy az ICBC-t is Magyarországra hozzuk.

Emellett arra törekszünk, hogy a Waberer's és a Cosco Shipping, továbbá a 4iG és a Huawei között együttműködés jöjjön létre, ezzel is elősegítve a logisztikai és telekommunikációs kapcsolatok fejlődését – tette hozzá. Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a kínai-magyar kapcsolatok elmélyítésének következő szintje a kínai elnök látogatását követően az lehet, hogy Magyarország összeköti Kínát és a Nyugatot.

A nemzetgazdasági miniszter ehhez kapcsolódóan bejelentette, hogy Magyarország 2024. július 3–5 között rendezi meg az „EU – Kína Turisztikai Párbeszédet Európában” konferenciát, amely a soros magyar uniós elnökség kiemelt rendezvénye lesz.