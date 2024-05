Grád Ottó: Akár jelentősebb mértékben is tovább csökkenhet a benzin és a gázolaj ára

Mint megírtuk, rendkívüli üzemanyagár-változást jelentettek be csütörtökön, miszerint szombaton a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 4–4 forinttal csökken. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu vezetője az Indexnek elmondta, hogy túl nagy a nyomás a kiskereskedelmi árakon, ezért nem halasztották jövő hétre az árcsökkentést, hanem azt szokatlan módon már csütörtökön bejelentették.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az InfoRádiónak elmondta, hogy a szombattól érvényes csökkenés alapvetően új helyzetet teremtett a kiskereskedelemben, és a többi üzemanyag-forgalmazó is követi a példát. Szerinte azt, hogy ki mennyivel adja olcsóbban a benzint vagy a gázolajat, a piaci viszonyok határozzák meg.

Biztatónak nevezte, hogy fokozatosan mérséklődik a kőolaj világpiaci ára. Mint mondta, jelenleg már 90 dollár alatt kereskednek vele, ami reményt adhat arra, hogy visszatérhetünk a tavalyi – viszonylag stabilnak mondott – 80 dolláros szint közelébe.

„Ha ez megtörténik, akkor az üzemanyagáraknak is egyértelműen vissza kell esniük” – tette hozzá. De azt is reményt keltőnek nevezete, hogy a devizafolyamok ugyancsak kedvező irányba mozdultak, illetve kiemelte, hogy az infláció csökkenése szintén jó hatással van a forintra.

Árnyalja a képet a gázolaj és a benzin árának eltérő szezonalitása. A dízel ára azért csökken jobban, mert az alapvetően az ősz és a tél üzemanyaga. Az elmúlt három hétben az európai jegyzésárak már több mint öt százalékkal mérséklődtek. Ellenben a benzin a tavaszi, nyári időszakban mindig felértékelődik. Ez jól látszik az itthoni árakban is, mivel az év elején akár ötven forinttal is drágább volt a gázolaj a töltőállomásokon, most viszont már sok helyen a benzinért kell többet fizetni

– fogalmazott Grád Ottó.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint ez a trend folytatódhat, így komolyabb árcsökkenésre inkább a gázolaj piacán lehet még számítani. Grád Ottó arra is lát esélyt, hogy a benzin is olcsóbb lesz, hiszen annak előállítása és szállítása tavasszal és nyáron valamivel olcsóbb. Szerinte ha továbbra is kedvezően alakulnak a jegyzések árfolyamai Európában, akkor a következő időszakban akár jelentősebb mértékben is tovább csökkenhet a benzin és a gázolaj ára.