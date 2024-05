Szijjártó – akit a látogatásra 29 vállalatvezető kísért el – a beszédében kitért arra is, hogy a két ország között nincsenek vitás politikai kérdések, amit szerinte érdemes kihasználni a partnereknek. A kíséretében lévő magyar üzletemberek elmondása szerint olyan szektorokat képviselnek, amelyekben Magyarország élen jár, ezek közé sorolta a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart, az energetikát, az építőipart, a vegyipart és a gyógyszeripart is.

Szijjártó elmondta, hogy „a magyar és az üzbég üzletemberek között tervezett 173 kétoldalú találkozó komoly eredményeket fog hozni, és mindkét országnak hasznára válik majd”.

Beruházási területeket alakítanak ki a magyar cégek számára

Szerinte a kapcsolatok fejlesztéséhez óriási segítséget nyújtanak a zászlóshajó-projektek, és az OTP üzbegisztáni megjelenése is ilyen, ahogy nagy előrelépés az is, hogy magyar gyógyszergyártók és élelmiszeripari vállalatok beruházásai szintén előkészítés alatt állnak. Kitért az infrastrukturális és pénzügyi háttér fontosságára is, és hangsúlyozta, hogy a taskenti kormány 50 hektáros speciális beruházási területet alakít ki magyar cégek számára, a közép-ázsiai befektetési alap finanszírozását pedig hazánk kész 50 millióról 150 millió dollárra emelni.

Június 30-tól újraindul a Budapest és Taskent közötti közvetlen légi összeköttetés, először heti egy járattal, továbbá évi 170 üzbég hallgató tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken, a hatalmas túljelentkezés pedig jól mutatja a program népszerűségét – emlékeztetett.

Szijjártó üdvözölte még, hogy a két ország közötti együttműködés a jövőben az energetika, pontosabban az atomenergia területére is kiterjedhet.