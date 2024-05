A Xinhua hírügynökség Kína hivatalos állami hírügynöksége, amelyet 1931-ben alapítottak. Mára Kína legnagyobb sajtóorgánuma lett, ami egy minisztériumi szintű hivatalként funkcionál. A Xinhua kiadó és hírügynökség is egyben; több nyelven publikál, székhelye Pekingben található.

A Xinhua világszerte több mint 10 ezer főt foglalkoztat és több mint 180 irodával rendelkezik a 2024-es adatok szerint.

Közülük öt regionális iroda közvetlenül közli a híreket, ezek az ázsiai csendes-óceáni regionális iroda Hongkongban, a latin-amerikai regionális iroda Mexikóvárosban, az afrikai regionális iroda Nairobiban, a közel-keleti regionális iroda Kairóban és az európai regionális iroda Brüsszelben. A legnagyobb külföldi irodája New Yorkban található. A hírügynökség Budapesten is működtet irodát.

A Xinhua csak Kínában több mint egymilliárd embert ér el, miközben kiterjedt nemzetközi hálózata révén szinte a világ minden régiójában jelen van. Nemcsak Kína belső eseményeiről, hanem a világ minden részéről származó híreket is közvetít.

Így írnak a kínai sajtóban az elnök látogatásáról

Május 2-án délután a magyar fővárosban, Budapesten, a híres Vigadó koncertteremben kínai népzene kíséretében megnyitották az „Övezet és Út” pragmatikus együttműködés kínai–magyar közös építéséről szóló éves konferenciát – kezdte tudósítását a kínai hírügynökség.

Magyarország és Kína gyümölcsöző eredményeket ért el az Övezet és Út közös építésében, és a magyar nép nagyon várja, hogy részt vehessen további Övezet és Út projektekben

– olvasható a Xinhua hasábjain. Megírták, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Hszi Csin-ping elnök magyarországi látogatásának előestéjén ismét kifejezte Magyarország erős akaratát a Kínával való együttműködés erősítésére. A tudósítás szerint a miniszter azt mondta, hogy Hszi Csin-ping elnök látogatása nagy jelentőséggel bír. „Magyarország és Kína mindig is kölcsönös tisztelettel és egyenlőséggel kezelte egymást, többek között jó hagyományos barátságot, kölcsönös politikai bizalmat, gyümölcsöző gazdasági, kereskedelmi és humán együttműködéseket alakított ki és ápolt, és a magyar fél kész aktívan előmozdítani a két ország közötti átfogó stratégiai partnerséget, hogy új szintre emelje a fejlődést” – mondta Nagy.

Május 3-án a tárcavezető interjút is adott a kínai vezető hírügynökségnek, amiben kiemelte a Bank of China magyarországi jelenlétét. A 21 éve jelen lévő pénzintézet Budapestet választotta kelet-közép-európai központjának is. Emellett kitért Kína elektromos átállás terén elért eredményeire: példaértékűnek tartja, ahogy az ország egyszerre fejleszti a vállalatokat, az infrastruktúrát, és ösztönzi az embereket elektromos autók vásárlására.

A protekcionizmus egy tévút, zsákutcába viszi a gazdasági fejlődést. Főleg az elektromos autózás terén, ahol csakis a verseny kényszerítheti ki Európában, hogy a versenyképesség javuljon

– fogalmazott a miniszter. Várhatóan több fontos megállapodást aláírnak a felek, ami Magyarország gazdasági fejlődését is érdemben meghatározhatja – világított rá a Világgazdaság.

„Kína és Magyarország mély barátságot ápol. A diplomáciai kapcsolatok felvétele óta eltelt 75 évben a két fél mindig kölcsönös tiszteletet, megértést, támogatást és bizalmat tanúsított, jó példát mutatva egy új típusú nemzetközi kapcsolatra” – írta a kínai hírügynökség.

2017-ben Hszi Csin-ping elnök és Orbán Viktor miniszterelnök átfogó stratégiai partnerséggé emelte a kapcsolatot, ami a két ország együttműködésének további gyümölcsöző eredményeihez vezetett, és a kétoldalú kapcsolat a történelem legjobb időszakába lépett

– fogalmaztak. Részletezték, hogy az elmúlt években a két ország vezetőinek stratégiai irányítása alatt a kínai–magyar kapcsolatok magas szinten fejlődtek a két ország közötti szoros, magas szintű cserekapcsolatokkal, a kölcsönös politikai bizalom folyamatos elmélyítésével és a különböző területeken folytatott együttműködés szilárd fejlődésével.

Rámutattak, hogy a kínai elnök Orbán Viktor miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására érkezik Magyarországra május 8. és május 10. között.

„Közösen hívták meg Hszi Csin-ping elnököt Magyarországra, ami teljes mértékben tükrözi, hogy a magyar fél nagy jelentőséget társít a látogatáshoz, és izgatottan várja.” A hírügynökség szerint a magyarok azt várják, hogy a látogatás elmélyíti a két ország közötti, már hagyományosnak számító barátságot és a kölcsönös politikai bizalmat, és új fejezet nyílik a két ország baráti együttműködésében.

(Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök 2022. október 23-án. Fotó: Lintao Zhang / Getty Images)