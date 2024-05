Hétfőn a márciusi külkereskedelmi termékforgalmi statisztikáit publikálta a KSH, ami több, mint 1,5 milliárd eurós többletet mutatott, azaz ennyivel többet exportált a magyar gazdaság, mint amennyi importra szorult. A 12 havi görgetett egyenleg ezzel soha nem látott szintre, közel 12 milliárd euróra nőtt, ami hátszelet jelent a devizánk számára. Emellett az Amerikából érkező adatok is támogatták a forint erősödését. A magyar tőzsde ezen a héten is sorra döntötte a rekordokat, amihez az összes vezető részvény hozzájárult. Heti összefoglalónk.

A forint a hetet az euróval szemben a 390-es szint alatt kezdte, a legnagyobb kérdés pedig az volt, hogy meg tud-e ragadni az erősebb szinteken. Összességében erősödést mutatott a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben. Hétfőn a márciusi külkereskedelmi termékforgalmi statisztikáit publikálta a KSH, ami több mint 1,5 milliárd eurós többletet mutatott, azaz ennyivel többet exportált a magyar gazdaság, mint amennyi importra szorult.

A 12 havi görgetett egyenleg ezzel soha nem látott szintre, közel 12 milliárd euróra nőtt, ami hátszelet jelent a devizánk számára

– világított rá Cserép Máté. Az MBH Elemzési Centrum munkatársa szerint emellett a hétfői nap támogatta a forint erősödését a múlt hét pénteki amerikai munkaerőpiaci adatokat követő befektetői várakozások átalakulása. Az adatok azt mutatták, hogy az amerikai munkanélküliség áprilisban növekedett, az éves alapon mért bérek pedig csökkentek, ennek hatására pedig a befektetők a korábban vártnál több kamatcsökkentést kezdtek el árazni. Ennek következtében az amerikai dollár gyengült, ez pedig javította a kockázatvállalási kedvet, ami a forintra is kedvezően hatott.

Fordulat a forintpiacon: háromhavi csúcs

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior elemzője rámutatott, hogy az ipari termelés a német gazdaság mint legfontosabb felvevőpiacunk gyengélkedése nyomán visszaesést mutatott márciusban. Vagyis a makroadatok összességében vegyes képet mutattak.

Szerda délután jött el a fordulat a forint piacán, és kezdett érdemi erősödésbe a jegyzés. Szerda estére már 389 alá erősödött a forint az euróval szemben, majd csütörtök este már 388 alá is benézett átmenetileg

– jelezte a szakértő. Ebben segítette a forintot egyrészről a nyugodtabb nemzetközi környezet, másrészről pedig az, hogy az elmúlt héten a vártnál többen jelentkeztek munkanélküli segélyért az Egyesült Államokban, amely a kedvezőtlenebb munkaerőpiaci kilátások nyomán gyengítette a dollárt az euróval szemben.

A forint pénteken is folytatta az erősödését, ebben támogatta, hogy a reggeli inflációs adatok alapján az áremelkedési ütem már 4. hónapja alakult a jegybanki toleranciasávon belül.

Kora délután a jegyzés már 387 közelében járt az euróval szemben, legutóbb erre február második felében volt példa: közel három hónapos csúcsra lendült a forint.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint az euró-forint árfolyamában a 385–395-es tartomány látszik bejárhatónak, míg a dollár-forint jegyzése a 355–370-es zónában mozoghat a következő héten. Cserép Máté jelezte, hogy mivel a forint lendületben van, ezért rövid távon nem kizárt, hogy a 388 körüli szintet tartósabban le tudja törni az árfolyam. Ebben az esetben a következő szint 382 forint körül látszik.

Forrás: tradingview.com

Nagy Márton és Virág Barnabás is mozgathatja a forintot

Varga Zoltán lapunknak jelezte, hogy a jövő héten több esemény, beérkező adat is befolyásolhatja a forint árfolyamát:

kedden Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Virág Barnabás MNB-alelnök is beszédet tart a Portfolio Hitelezés konferenciáján, az elhangzó üzenetek akár nagymértékben is befolyásolhatják a forint árfolyamát‚

az amerikai adatokra és eseményekre is érdemes figyelni, kedden délután beszédet tart Jerome Powell Fed-elnök,

majd szerda délután teszik közzé a friss inflációs statisztikát,

csütörtökön pedig a heti munkaerőpiaci adatokat.

A szakértő szerint utóbbit most kiemelten figyelik a piaci szereplők, mivel a munkaerőpiaci folyamatok alakulása az infláció mellett a másik fontos szempont az amerikai kamatvágás megkezdésének időzítése szempontjából. Molnár Dániel szerint a forint árfolyamát emellett a piaci hangulat befolyásolhatja, ahogy a héten is láthattuk, nyugodtabb piaci környezetben a forint erősödésére még van tér.

Halmozza a rekordokat a magyar tőzsde

Sorra döntötte a történelmi rekordokat a BUX-index, melyet a kedvező nemzetközi befektetői hangulat is segített, többek között a német DAX- és a francia CAC-index is új rekordot ért el – világított rá Varga Zoltán.

A BUX-index emelkedéséhez az összes hazai vezető részvény hozzájárult

– fűzte hozzá. Horváth Gergely, a Makronóm Intézet elemzője szerint már látótávon belülre került a 70 ezer pontos szint is. A szakértő szerint az emelkedés fő mozgatórugóinak a blue chipek bizonyultak. Az OTP-részvények árfolyama átlag feletti forgalom mellett 1 százalékot meghaladó mértékben emelkedett, amit támogatott a pénteken megjelent, első negyedéves gyorsjelentéssel kapcsolatos kedvező várakozások mellett a sajátrészvény-visszavásárlások felpörgetése is.

Emellett továbbra is éreztethette hatását a bankcsoport akvizíciós törekvése. A Richter esetében ennél nagyobb, 3 százalékot meghaladó árfolyam-emelkedésről beszélhetünk. Ebben szerepet játszhatott a múlt hét pénteki tőzsdezárást követő bejelentés, miszerint a gyógyszergyártó Belgiumban terjeszkedne – emellett kedvező fejleményként értékelhették a befektetők a Patria Finance 30 százalékos felértékelődési potenciált jelző célárát is.

„A midcapek közül a zöldpapírok teljesítettek a legjobban a héten, a történelmi maximumát megdöntő Alteo, valamint a PannErgy részvényesei 3 százalék körüli pluszoknak örülhettek” – világított rá Horváth.

Csökkent a gáz ára, az olaj minimálisan drágult

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén a legközelebbi, júniusi határidőre előző hét péntek délután megawattóránként 30,05 eurón állt, ezen a héten péntek délutánra pedig 29,78 euróra csökkent.

Az északi-tengeri Brent típusú olaj ára az előző hét péntek délutáni hordónkénti 83,31 dollárról e hét péntek délutánra minimálisan emelkedett – 83,58 dollárra.

Nagy Márton: a rendet fönn kell tartani

„A mai ülésén a kormány úgy látta, hogy az elmúlt hetekben az üzemanyag-kereskedők alkalmazkodtak, és ennek a kérésnek eleget téve, a szomszédos árakhoz közelítették az áraikat” – kezdte a szerdai kormányülés utáni sajtótájékoztatót Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

A tárcavezető elárulta, hogy a kormány mérlegelte az üzemanyag-kereskedők azon javaslatát, miszerint a régiós átlag helyett a szomszédos országok átlagát vegyék figyelembe, azaz kerüljön ki a referenciaértékből Lengyelország, Csehország és Bulgária. A kormány úgy döntött, hogy ennek a kérésnek eleget tesz, tehát a referenciaérték a szomszédos országok értéke lesz (kivéve Ukrajnát). Ennek alapján az értékelést úgy végzik, hogy ehhez hasonlítják a kereskedők alkalmazkodását.

A mai nap a kormány megállapította, hogy a jelenlegi csökkentésekkel elértük a szomszédos országok átlagát, ezért – ha szabad így mondani – rend van, természetesen a rendnek fönn kell maradnia

– hangsúlyozta Nagy Márton. Kifejtette, ez azt jelenti, hogy miután ezt elértük, itt is kell tartani az árakat, a szomszédos országok szintjén, ezt a kormány továbbra is elvárja a kereskedőktől. „Továbbra is vizsgálni fogjuk az üzemanyagárakat, és kéthetente rá fogunk nézni. Ez alapján a kormány úgy látja, hogy a koordináció és együttműködés keretében, illetve az önkéntes vállalás keretében elégségesnek bizonyult a kormány intervenciója.”

A jövő hét főbb gazdasági eseményei:

2024. 05. 15., 14.30 – USA, fogyasztói árindex,

2024. 05. 16., 14.30 – USA, munkaerőpiaci adatok,

