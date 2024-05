Nagy Csaba 1997-es megalakulása óta vezette az OTP Magánnyugdíjpénztárat, 2011-től pedig az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárat, amely Magyarország piacvezető intézményévé vált mind taglétszámban, mind tagi vagyonban. 1999–2010 között alapítója és elnöke volt a Magyar Nyugdíjpénztárak és Egészségpénztárak Egyesületének, a Stabilitás Pénztárszövetségnek, 2007-től pedig az európai nyugdíjpénztári szövetség, a PensionsEurope Közép-kelet-európai Fórumának lett az elnöke.

Az ÖPOSZ elnöki pozícióját 2020-as megválasztása óta töltötte be Nagy Csaba. Most azt követően nyújtotta be lemondását, hogy az őt delegáló OTP Nyugdíjpénztárnál februárban megszűnt a vezetői megbízatása – írja az Economix. Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára megjegyezte, hogy az elmúlt időszak gazdasági és tőkepiaci nehézségeit Nagy Csaba elnöksége alatt sikerrel kezelték.

„A Pénztárszövetség több olyan, komplex javaslatot is kidolgozott a minisztériumok és a szabályozó szervezetek irányába, amely az öngondoskodást segítő jogszabályi környezet megújítását célozta, továbbá összefogta és hatékonyan képviselte a szektort, így adva maradandó értéket a teljes öngondoskodási piacnak” – fogalmazott a főtitkár, hozzáteéve: mára megerősödve néznek az új kihívások elé, az új elnök személyéről az ÖPOSZ május 14-ei közgyűlésén születik döntés.