Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Márciushoz viszonyítva átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek az árak, a járműüzemanyagok 3,5 százalékkal drágultak – írta legfrissebb jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. Ezzel megszakadt a több mint egyéves trend: újra növekedésnek indult az infláció. Az infláció 14 hónap csökkenés után ismét emelkedett.

Azénpénzem.hu elemzése szerint mintegy negyven termék, illetve szolgáltatás még sohasem került annyiba, mint most. Az egyébként is csúcsokat döntő temetés a legfrissebb adatok szerint idén áprilisra 22–30 ezer forinttal tovább drágult. A hajvágás ára is az egekbe szökött, a tavaly novemberi rekordot több száz forinttal meghaladva. A jogosítvány megszerzésének költségei is nőttek, több mint hatezer forinttal kerül már többe.

A marhahús ára rekordot döntött, de olcsóbbak a szállodai szobák

A marhahús sohasem került annyira sokba, mint idén áprilisban. Ugyanez a helyzet a csemegeszalonnával vagy a gombával, a narancslével, az ásványvízzel is. A napi menü és az iskolai ebéd ára is rekordot döntött, de a vendéglátóhelyeken sem kértek még soha el annyit egy kávéért, mint a legutóbbi árstatisztika szerint.

Ezzel szemben a 3 és a 4 csillagos szállodai szobák ára, de a férfi átmeneti kabátért is kevesebb összeget kell már kiadni. Mintegy húsz termék került az idén áprilisban legalább egy ezressel kevesebbe eddigi legmagasabb áránál.