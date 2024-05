Júniustól újabb drágulás várható a vendéglátóhelyeken, ami a családi nyaralás árára is hatással lehet. A balatoni lángos árának emelkedését idén sem fogadták túl jól a magyarok. Kardos Gábor, a Balatoni Kör alapítója elmondta, már régóta nem létezik olyan, hogy olcsó nyaralás. Felidézte, hogy a legfrissebb kutatások alapján anyagilag még mindig jobban megéri a Balatonon pihenni, mint az Adriánál.

Ahogy az Index beszámolt róla, a tavalyi rekordárakhoz képest is csaknem 10 százalékos áremelkedésre számíthatnak a vásárlók a Balatonnál. Egy balatonfüredi büfében a sima lángosért 1000 forintot, a sajtos-tejfölösért 1900 forintot, míg a tonhalas lángosért 3600 forintot kell fizetni, de a legtöbb helyen újabb áremelés várható a főszezonra.

Kardos Gábor, a Balatoni Kör alapítója az RTL Reggeli műsorában agyrémnek nevezte, hogy minden évben előkerül a lángos árának emelkedése. Véleménye szerint a sima sajtos pizza szinte kétszer annyiba kerül, mint a sajtos-tejfölös lángos, mégsem akadnak ki rajta az emberek.

Megjegyezte, hogy Kádár János hatvan évvel ezelőtt a kedvezményes nyaralás árát az olcsó lángossal határozta meg. A Balatoni Kör alapítója szerint 1989-es rendszerváltás óta elvben piaci alapon működik a vendéglátás, így nem létezik olyan, hogy olcsó nyaralás. Felidézte, hogy a Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszéke az árakkal kapcsolatban készített egy kutatást.

Kardos Gábor hangsúlyozta, hogy

AZ ELEMZETT ADATOK ALAPJÁN A SZÁLLODA-REGGELI KATEGÓRIA 600 EZER FORINTTAL KERÜL TÖBBE EGY CSALÁDNAK AZ ADRIÁNÁL, MINT A BALATONON.

Hozzátette, hogy a Balatonon már 20 fokos a vízhőmérséklet, míg az Adrián 17 fokos, így mindenki szabadon eldöntheti, hogy melyikben szeretne fürödni.

A Balatoni Kör alapítója arra is kitért, hogy tévesen gondolják az emberek, hogy vidéken, vagy akár a Balatonon olcsóbban kell adni az ételeket, mint például Budapesten. Mint mondta, az alapanyagok, a kiszolgálás és a szerviz is ugyanaz, valamint a felszolgálókat is ugyanúgy meg kell fizetni, mint a fővárosban.

