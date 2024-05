Az idei amerikai választások arra sarkallják Joe Bident, hogy megmutassa, mindent megtesz az amerikaiak érdekében, így ismét magasabb fokozatra kapcsolták az amerikai-kínai kereskedelmi háborút. A Biden-adminisztráció kedden jelentette be, hogy számos kínai importtermék esetében megemelik a vámokat, miközben rengeteg új produktumra először vetnek ki illetéket. Kína ugyan felháborodásának adott hangot, a Bloomberg által megszólaltatott szakértők szerint Bidenéknek nincs félnivalója, a kínai válaszlépések enyhék leehetnek.

Újabb szintet lépett az amerikai-kínai kereskedelmi háború azzal, hogy Joe Biden elnök a korábbinál jóval magasabb vámokat vetett ki a kínai importtermékek széles skálájára – közölte a Bloomberg.

A megemelt vámok érintik a félvezetőket, az akkumulátorokat, a napelemeket és a kritikus ásványi anyagokat is.

Biden célja ezzel a lépéssel a hazai gyártás megerősítése, ami a választások évében igen érzékeny téma a Biden-adminisztráció számára.

Az amerikaiak akciója a Donald Trump-féle vámpolitika felülvizsgálatának csúcspontjaként értékelhető, ugyanakkor a változtatások mindegyik pontban a korábbi behozatalt sújtó adórendszer szigorításaként értelmezhető.

Az Egyesült Államok a kikötői darukra és az egészségügyi termékekre kivetett adókat is megemelte, miközben az acélra, alumíniumra és elektromos járművekre vonatkozó emeléseket már korábban belengette. A Fehér Ház előrejelzése szerint a változások mintegy 18 milliárd dolláros éves importot érintenek.

A változtatások 2024 és 2026 között lépcsőzetesen lépnek életbe. A legnagyobb növekedés az elektromos járművek esetében tapasztalható, a vámtarifák megnégyszereződésével, míg más importtermékek esetében megduplázzák a illetékeket, vagy először vetnek ki vámot. Ezek elsősorban orvosi és egészségügyi termékek, mint a fecskendők és a tűk, melyekre 50 százalékos vám kerül kivetésre, de légzőkészülékekre, a sebészeti gumikesztyűkre és az arcmaszkokra is magasabb illetéket számítanak ezentúl.

Kína nem repes az örömtől, de nem várható komoly lépés

Ahogy az várható volt, Kína egyáltalán nem örül a változásoknak, és ígéretet tett, hogy megteszi a szükséges lépéseket, ugyanakkor a Bloomberg értesülései szerint ezzel kapcsolatos részleteket a kommunista diktatúra nem közölt.

Kína határozott intézkedéseket fog tenni saját jogainak és érdekeinek védelme érdekében. Az Egyesült Államoknak azonnal ki kell javítania helytelen cselekedeteit, és törölnie kell a Kínával szembeni további vámintézkedéseket

– áll a Kereskedelmi Minisztérium keddi közleményében.

Kína a kiegészítő vámokat „politikai manipulációnak” nevezte, és az idei amerikai választásokkal hozta kapcsolatba a döntést. Trump 2018-ban kezdődő vámemelésére a kínai vezetés mindig igyekezett a módosítások mértékének megfelelő választ adni, az elemzők ugyanakkor most jóval korlátozottabb választ várnak.

„Peking közvetlen megtorlása az Egyesült Államokkal szemben elkerüli az éles eszkalációt” – jósolta Michael Hirson, az amerikai pénzügyminisztérium egykori tisztviselője, aki jelenleg a 22V Research kínai kutatásainak vezetője. „Azok a lépések, amelyek sértenék a prominens amerikai cégeket vagy fokoznák az ellátási lánc korlátozásait, mint például a kritikus ásványok exportjának korlátozása, sértenék Hszi azon erőfeszítéseit, hogy megerősítse a Kínába vetett hazai és nemzetközi bizalmat” – tette hozzá az elemző.

Kína nem akar az amerikai elnökválasztási kampány középpontjába kerülni

Michael Hirson szerint Kína az amerikai választások miatt is mérsékelt reakcióra készülhet. „Kína vezetése arra is törekszik majd, hogy elkerülje azokat az akciókat, amelyek Kínát az amerikai elnökválasztási kampány középpontjába emelik” – állapította meg.

Tobin Marcus és Chutong Zhu, a New York-i Wolfe Research munkatársai arra hívták fel a figyelmet, hogy valójában annyira nem is súlyosak az Egyesült Államok kedden bejelentett intézkedései, így nincs is értelme Pekingnek sem különösen kemény választ adni. Mint felhívták a figyelmet, Biden vámemelései mindössze 8 százalékos növekedést jelentenek a Kínából érkező teljes importmennyiségben, az új intézkedések fokozatos bevezetése pedig enyhíti a rendelkezés hatását.

Várakozásaink szerint lesz némi kínai válasz, de Peking törekszik majd az arányosságra, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok korlátozott következményekkel néz majd szembe

– írta Marcus és Zhu.

Janet Yellen pénzügyminiszter is arról beszélt hétfőn a vámemelés részleteinek ismertetése előtt, hogy remélhetőleg nem érkezik nagyvolumenű kínai válasz, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy nem zárható ki teljesen ez az eshetőség sem.

A Bloomberg szerint Biden igyekszik szem előtt tartani, hogy az amerikai munkahelyek védelme és a Kína-ellenes intézkedések között megmaradjon az egyensúly, anélkül, hogy destabilizálná a hazai gazdaságot vagy fokozná az inflációt.