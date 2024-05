Kijött a százas lista, Mészáros Lőrinc 990 milliárd forintra növelte vagyonát

A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány szerint Mészáros Lőrinc – aki továbbra is az ország leggazdagabb embere – az előző évi 660 milliárdról 990 milliárd forintra növelte vagyonát. A második és a harmadik helyen sincs változás, néhány új név azonban megjelent a listán.

Bár csak néhány óra múlva élesedik online a lista, az Index birtokába jutott A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány szerint továbbra is Mészáros Lőrinc az ország leggazdagabb embere 990 milliárd forintos becsült vagyonával. Egy évvel korábban 660 milliárd, 2014-ben pedig 7, 7 milliárd forinttal rendelkezett. A második és a harmadik helyen sincs változás a tavalyihoz képest: Csányi Sándor 700 milliárd, Felcsuti Zsolt pedig 486 milliárd forintos vagyonával került fel a képzeletbeli dobogóra.

A lap szerint a 58 éves Mészáros Lőrinchez köthető cégcsoport a hazai mellett folyamatosan keresi a nemzetközi terjeszkedés, valamint az eredményes együttműködés lehetőségét. Legjelentősebb ágazatai továbbra is a bank- és biztosítási szektor, az építőipar, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, a turizmus, valamint az energetika. Továbbá Horvátországban (turizmus, agrárium) és Boszniában (építőanyag-gyártás) is történtek jelentős befektetései. Ezekről egyébként a milliárdos korábban az Indexnek adott interjújában is részletesen beszélt, melyet ide kattintva tud elolvasni. Mészáros Lőrinc vagyonának meghatározó eleme az ország második legnagyobb magyar tulajdonú hitelintézete, az MBH Bank Nyrt., amely egy nagyszabású bankfúzió (MKB, Budapest Bank, Takarékbank) eredményeként 2023-ban jött létre, és tovább terjeszkedik – áll az összesítésben.

Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója az előző évi 610 milliárd forintról 700 milliárdra hizlalta vagyonát. A kiadvány szerint az OTP Bank Nyrt. tavaly minden idők legjobb eredményét érte el, adózás után 990 milliárd forintot, vagyis az előző évi csaknem háromszorosát. Mint írják, az utóbbi két évtized sikeres akvizíciós politikájának köszönhetően az eredmény kétharmada a külföldi leányvállalatoktól származik.

A harmadik helyen álló Felcsuti Zsolt pedig az előző évi 460 milliárd forintról növelte vagyonát 486 milliárdra. A többségi tulajdonában lévő cégcsoport szerkezete tavaly átalakult: az MPF Meta Zrt. az iparcikk- és szerszámgéptartozékok nemzetközi nagykereskedelmét, az MP Widenta Kft. a szerszámgyártást, az MPF-FÉG Kft. pedig a hűtők és hűtőkészülékek gyártását végzi. A három önálló holdingcég Svájcban található, és több külföldi vállalkozás tartozik hozzájuk.

Új nevek a listán

A kiadvány külön jelezte azt is, hogy kik azok az új nevek, akik korábban nem szerepeltek a százas listán. Az 52 éves Vidmann László rögtön a 61. helyre ugrott 42 milliárd forintos vagyonával, a lap szerint ő a hazai agrárszféra ismert és jelentős személyisége. Első vállalkozását édesapjával indította el, negyedszázaddal ezelőtt. Kisebbségi tulajdonrésze továbbra is a Family-Coop Kft.-n keresztül van a még édesapja és édesanyja által tulajdonolt Városföldi Agrárgazdasági Zrt.-ben.

Az 59 éves Molnár Béla a 65. helyen áll 39 milliárd forintos vagyonával. A tulajdonában lévő speciális mikroszkópokat fejlesztő 3DHISTECH Kft. egy olyan magyar vállalkozás, amely csúcstechnológiát alkalmazva európai piacvezető lett. Szepesi Richárd, a hazai turisztikai ipar meghatározó alakja a 85. helyre került 29,5 milliárdra becsült vagyonával.

A 45 éves, ingatlanfejlesztéssel foglalkozó Dobos Máté a 94. helyre került 22,5 milliárd forintos becsült vagyonával; az 59 éves, építőipari vállalkozó Derczó István és családja pedig a 98. helyen áll 17, 4 milliárd forinttal.

A 20 leggazdagabb magyar a kiadvány számításai alapján:

Mészáros Lőrinc (990 milliárd forint) Csányi Sándor (700 milliárd forint) Felcsuti Zsolt (486 milliárd forint) Veres Tibor (422 milliárd forint) Gattyán György (398 milliárd forint) Szíjj László (300 milliárd forint) Jellinek Dániel (295 milliárd forint) Széles Gábor (238 milliárd forint) Garancsi István (172 milliárd forint) Kasza Lajos (163 milliárd forint) Leisztinger Tamás (147 milliárd forint) Wáberer György (146 milliárd forint) Jászai Gellért (138 milliárd forint) Futó Gábor (122 milliárd forint) Bige László (115 milliárd forint) Paár Attila (111 milliárd forint) Scheer Sándor (110, 5 milliárd forint) Révész Bálint (101 milliárd forint) Tiborcz István (100 milliárd forint) Lakatos Péter (99, 7 milliárd forint)

