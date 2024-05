Tömeges elbocsátásokba kezdene az egyik legismertebb japán cég

A Toshiba elektronikai vállalat akár 4 ezer munkahelyet is megszüntethet Japánban. A tömeges elbocsátások a japán munkaerőpiac 6 százalékát is érintheti.

A Toshiba csütörtökön bejelentette, hogy felgyorsítja a szervezeti átalakulását, így a cég akár 4 ezer munkahelyet is megszüntethet – írja a Reuters.

Az elektronikai vállalatot tavaly decemberben vezették ki a tőzsdéről, miután a Japan Industrial Partners magántőkealap 14 milliárd dollárért felvásárolta.

A Toshiba a japán munkaerőpiac 6 százalékát teszi ki. Az elbocsátások mellett azt is bejelentették, hogy Tokió központjából Kawasakiba helyezi át az irodai tevékenységeket.

A vállalat célkitűzése, hogy három éven belül 10 százalékos üzemi nyereséghányadot érjenek el.

Az elmúlt időszakban több japán vállalat is létszámcsökkentést jelentett be. A fénymásológépeket gyártó Konica Minolta, a Shiseido kozmetikai cég és az Omron elektronikai vállalat is tömeges elbocsátásokba kezdett.