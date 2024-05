Elképesztő megállapodás született: összefog a Reddit és az OpenAI

A Reddit részvényei több mint 10 százalékot emelkedtek, miután a cég bejelentette, hogy partnerségi megállapodást kötött a mesterséges intelligencia egyik ismert vállalatával az OpenAI-val – ismertette a BBC.

A megállapodás értelmében a ChatGPT mögött álló vállalat hozzáférést kap a Reddithez, miközben mesterséges intelligenciával támogatott funkciókat hoz a közösségi médiaplatformra.

A bejelentés rávilágít a Reddit azon céljára, hogy a reklámoktól eltérő bevételeit növelje. Az elmúlt hónapokban az OpenAI több lapkiadóval is megállapodott, köztük az Associated Pressel és a Financial Timesszal. Külön érdekesség: csütörtökön a Sony levelet küldött a Google-nek, a Microsoftnak és az OpenAI-nak.

A vállalat azt követelte, tudassák velük, felhasználták-e a dalaikat az AI-rendszerek fejlesztéséhez. Hiszen mind az Európai Unióban, mind az Egyesült Államokban kérdéses, hogy az ilyen tartalmakon való mesterségesintelligencia-eszközök kifejlesztése szerzői jogsértésnek minősül-e.

Bemutatta új nyelvi modelljét az OpenAI

Ahogy azt megírtuk, GPT–4o néven bejelentette új multimodális nyelvi modelljét a mesterségesintelligencia-fejlesztő OpenAI. A modell a következő hetekben bemutatkozik a ChatGPT-ben, amely 2022 novemberében nyitott új korszakot a csevegő és szövegeket generáló intelligens szolgáltatások terén.

A fejlesztő szerint a GPT–4o 50 nyelven ért és természetesebben kommunikál, beszélgetni lehet vele, felismeri a partner érzéseit és meg lehet szakítani válaszadás közben. A közzétett demonstrációs videó szerint nevetgél a felhasználó tréfáin.

A ChatGPT alatt eddig a GPT–4 dolgozott, az új generáció nevében az „o” az omni szót takarja, ami arra utal, hogy a robot az eddigi szöveges üzemmód mellett már hangot és képet is felismer, illetve generál. Egy vakoknak készített alkalmazásban például azonnal képes szóban leírni a környezetet.

A GPT–4o gyorsabb, mint a 2023 végén bemutatott GPT–4 Turbo – a cég szerint a 2–3 másodperces reakcióidő helyett mindössze 320 milliszekundum alatt válaszol.