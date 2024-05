Külföldön terjeszkedik tovább Tiborcz István birodalma

Újabb leánycéggel bővült a Tiborcz István-féle BDPST Group. A BDPST International Kft. már csak a nevéből adódóan is nemzetközi érintettségre utal. Orbán Viktor vejének gazdasági sikereit jól mutatja az a tény is, hogy „A 100 leggazdagabb magyar” című kiadvány listájában 100 milliárdosra becsült vagyonával a 19. helyen szerepel Magyarország legtehetősebb emberei között.

Új leánycéggel bővült a Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST Group – közölte a Menedzsment Fórum. A nyilvános adatbázisok szerint a

BDPST International Kft.-t május 7-én jegyezték be.

A Pasaréti úti bázisú cég főtevékenysége az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás, ügyvezetője pedig a többi BDPST-céghez hasonlóan Malik Zoltán.

Ezzel Tiborcz István cégcsoportjának már a nevében is lesz egy nemzetközi ügyekkel foglalkozó tagja. Azt is a Menedzsment Fórum írta meg elsőként még 2021 tavaszán, hogy Tiborcz István BDPST Zrt. nevű cégének már van BDPST-Serbia Zrt. és BDPST-Poland Zrt. nevet viselő társasága is.

Tavaly októberben aktivizálhatta magát Tiborcz István cégbirodalma Szerbiában, ugyanis az üzletemberhez köthető BDPST-Serbia Zrt. leánycéget alapított október 3-ai bejegyzéssel Prisuro Vagyonkezelő Kft. néven. Emelett van egy BDPST Iberia Kft.nevű cége is, amely neve alapján spanyolországi érintettségre utal.

A lap emlékeztet arra is, hogy a BDPST Group újabb ingatlanfejlesztést valósít meg a budapesti Svábhegyen. A BDPST Capital megvásárolta a Budapest XII. kerületében található Mártonhegyi út 6/A. szám alatt álló telket, ahol egy ingatlanfejlesztést valósít meg. Több mint kétéves fejlesztést követően, pár száz méterre a megvásárolt telektől, tavaly szeptemberben nyitotta meg a kapuit a korábbi Fonográf Klub helyén a BOTANIQ Budai Klub.

A 38 éves üzletember Szombathelyen született orvoscsaládban. A pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában érettségizett, majd a Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett jogi diplomát. 2013-ban kötött házasságot Orbán Viktor legidősebb lányával, Orbán Ráhellel, majd sikert sikerre halmozott az üzleti életben.

Tőkebefektetőként a turisztikaiingatlan-fejlesztés és szállodaüzemeltetés, a pénzügyi szolgáltatások, valamint a nemzetközi és belföldi áruszállítás és komplex logisztika szegmenseiben meghatározó. Az üzletemberen a válság sem fogott ki, miközben tavaly még csak a 25. leggazdagabb magyarként tartották számon, addig a napokban megjelent A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány szerint Tiborcz István vagyonának összértéke 100 milliárd forintra nőtt, amivel ő a 19. legtehetősebb magyar üzletember.