Mélyen zsebbe nyúlós lett a magánellátás, de van egy kiskapu

Még mindig hosszúak a várólisták az állami kórházakban. Egy térd- vagy csípőprotézis műtétre, van olyan kórház, ahol 1-2 évet is kell várakozni. A magánklinikákon felgyorsítható ez a folyamat, de meg is kérik az árát, akár 2 millió forint feletti összegbe is kerülhetnek ezek a műtétek. Megnéztük, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak, akik nem akarnak ennyit kifizetni, és várakozni sem szeretnének, viszont számítanak a tisztességes ellátásra.

Térdprotézis műtétre országosan 224 napot, azaz majdnem háromnegyed évet kell várni. Régiónként azonban kiéleződhetnek a különbségek, van olyan dél-alföldi kórház, ahol 638 nap, tehát majdnem két év ugyanerre a műtéti időpontra a várakozási idő. Pálosi Mihály, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főosztályvezetője a Magyar Kórházszövetség konferenciáján májusban elmondta, hogy jelenleg 47 ezer beteg vár műtéti beavatkozásra Magyarországon.

A 47 ezer emberből 15 ezer beteg térdprotézisre, majdnem 14 ezren szürkehályog-műtétre, 8 és fél ezren pedig csípőprotézisre várnak.

Csípőprotézis műtétre országos átlagban 111 nap, vagyis közel 4 hónap alatt lehet bejutni, viszont itt is számít, hogy melyik térségről van szó, egy nyugat-közép-magyarországi intézményben szinte napra pontosan egy évet, 363 napot kell várni a műtétre – találtuk meg a NEAK oldalán Vincze Ramónával, a Grantis egészségbiztosítási szakértőjével, akivel azt is megnéztük, mennyibe kerülnek magánklinikákon az egyes beavatkozások, illetve mit fedez az egészségbiztosítás és mit nem.

A magánklinikák árlistáiból jól látható, hogy a nagyobb műtétek ára 2-3,5 millió forint körül alakul, de még a kisebb rutinműtétek is több százezer forinttól kezdődnek, és akár az egymillió forintot is súrolhatják. Mindezek tetejébe jön a megelőző vizsgálatok és az utógondozás díja.

Az egészségbiztosítás havi díja egy átlagos felnőtt számára nagyjából havi 15-25 ezer forint között alakul, habár ez inkább csak az induló csomagot jelenti. Ebben jellemzően nincs benne a tetszőleges preventív jellegű szűrés, de a tipikus betegségek kezelését már érezhetően megtámogatja. A különböző biztosítók eltérő árakon nyújtanak egészségbiztosítást, illetve a nagyobb csomagok nyilván drágábbak. Mindenesetre nem kell egy összegben százezreket vagy milliókat kifizetni az ellátásért.

Hamar elfogy az átlagbér a magánklinikákon

Ha csak a szakrendelések árát nézzük, 30-40 ezer forinttól kezdődik egy konzultáció, aminek minden további kiegészítő vizsgálat, például egy speciális labor, megdobja az árát, és még a receptfelírásnak is külön költsége lehet. Egy átlagbérből élő személy fizetése hozzávetőleg 10 ilyen vizsgálatra lenne elég, ha semmi másra nem költ.

A hosszas várakozás és a milliós magánklinikai számlák helyett van egy másik út, az egészségbiztosítás, amely műtétek finanszírozására is felhasználható, és a biztosítók még a megszervezésben is segítenek

– hívta fel a figyelmet Vincze Ramóna. Az egészségbiztosítási ágazat feltörekvőben van, évek óta meghaladja a teljes biztosítási piac átlagos növekedését. A magyarok 12 százaléka rendelkezik magán egészségbiztosítással az EY korábbi felmérése szerint, amelyből kiderült, hogy azok akiknek még nincs, 31 százaléka nyitott lenne rá.

Mivel az egészségbiztosítás, mint minden más biztosítás, az előre nem látható eseményekre térít, ezért érdemes egészségesen elindítani, amikor még nem ismert a probléma, hogy később ne kerülhessünk kellemetlen helyzetbe, hosszú hónapokig vagy évekig fájdalommal élni embert próbáló

– magyarázta a tanácsadó. Hozzátette: a páciensek ugyanúgy a legmodernebb gépekkel felszerelt magánklinikákon gyógyulhatnak. Korábban részletes elemzésben írtunk róla, hogy mélyen zsebbe kell nyúlnia annak, aki kikerülné a kórházi várólistákat.

Majdnem mindent térít az egészségbiztosítás

Az egészségbiztosítás jól jöhet még a labor-, illetve diagnosztikai vizsgálatoknál, például fedezi a hormon, a genetikai és a meddőségi vizsgálatokat, az allergiateszteket és a daganatos betegségek szűrését is. Úgyszintén a nagy értékű képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat is téríti, mint a CT, az MRI, és a PET-CT. Nemzetközi orvosi szakvélemény is kérhető, indokolt esetben házhoz megy az orvos, a magasabb csomagok pedig még VIP szintű hotelkórház szolgáltatást is tartalmaznak – világított rá korábbi elemzésében a Grantis.

Vincze Ramóna lapunknak kiemelte, hogy az egészségbiztosítások az endometriózis műtéteket is finanszírozzák, abban az esetben, ha ez korábban nem került megállapításra és nincs folyamatban ennek vizsgálata. „A betegség a termékeny nők 10 százalékát érinti, és akár meddőséget is okozhat, ezért célszerű a lányos szülőknek mindenképp, mielőbb egészségbiztosítást kötni a gyermekükre, felkészülvén arra, hogyha a későbbiekben sajnos ilyen problémák nehezítenék a gyermek életét” – javasolja a szakértő, megjegyezve, hogy a magánklinikákon attól függően, hogy milyen beavatkozásra van szükség, akár 1-3 millió forint is lehet a műtét díja.

Mivel a biztosítóknál eltérő feltételek lehetnek, ezért ajánlott előzetesen pénzügyi tanácsadóval átbeszélni, hogy mi a gyakorlat. Térd- és csípőprotézis műtétet például bizonyos termékek térítenek.

Szív és onkológiai műtétekre viszont jellemzően nem térítenek az egészségbiztosítások, mert ezeket az operációkat magánintézményekben nem végzik.

Vannak még kitételek, például szülészetre, szervtranszplantációra, visszér és gyomorszűkítő műtétre, illetve plasztikai műtétre nem használható a szolgáltatás, kivételt képez ez alól az orvosilag indokolt hüvelyplasztika. Lézeres látásjavító műtétet sem szoktak finanszírozni, csak abban az esetben, hogyha az lencsebeültetéssel is jár. Az orrsövény műtéteket sem térítik, az orrpolipot viszont igen, ezért erre külön érdemes kérni az ajánlatot – mutatott rá a független alkusz szakértője.

Vincze Ramóna elmondta, hogy ma már elérhetőek olyan egészségbiztosítások is, amelyeket meglévő betegség esetén is igénybe lehet venni, tehát nem kell ahhoz teljesen egészségesnek lenni, hogy valakinek lehessen egészségbiztosítása. Például egy cukorbeteg ugyanúgy részesülhet ellátásban, hogyha később daganatos megbetegedést állapítanak meg nála, ilyenkor általában az alapbetegséggel összefüggő betegségek szoktak kitételek lenni.

(Borítókép: BSIP / UIG / Getty Images)