Nagy Márton: Akinek beszűkülnek a lehetőségei, az ma Magyarországra jön

Közösen kell tovább gondolkodnunk az e-autózás európai jövőjéről is, egy új stratégiát kell alkotnunk, majd meg kell kezdenünk annak végrehajtását is: cselekednünk kell, mindezt pár hónap leforgása alatt – írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a legfrissebb publikációjában. Szerinte miután összekapcsoltuk Európát Kínával, megmenthetjük a két geopolitikai hatalom kapcsolatát, ezzel kisegíthetjük a válságban lévő Európa autóiparát, sőt gazdaságát is.