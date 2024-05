Itt a hét legfontosabb bejelentése, ez mindenkit érint

A hét legfontosabb hazai vonatkozású gazdasági eseménye az MNB kamatmeghatározó ülése. Pont egy éve, tavaly májusban kezdte meg az egynapos betéti gyorstender 18 százalékos kamatának csökkentését a jegybank – emlékeztetett erre hétfőn az Economx.

Érdemes azt is felidézni, hogy akárcsak most, az előző kamatdöntő ülésen is 50 bázisponttal csökkentettek. A mérséklődő alapkamat a hitelkamatok csökkenését hozza magával. Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője a lapnak pedig kiemelte:

a hosszú futamidejű lakáshitelek átlagos kamata egy évvel ezelőtt 9 százalék körül mozgott, most 7 százalék körül van.

A kamatváltozásokra jóval érzékenyebb, rövidebb futamidejű személyi hitelek átlagos kamata tavaly 19 százalék körül volt, jelenleg már 13 százalék közelében van.

A mostani döntés előtt az elemzők szinte egyhangúan 50 bázispontos csökkentést vártak, így nem történt meglepetés. Ugyanakkor a jegybank döntését most elsősorban a külső környezet határozza meg – emelte ki Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior elemzője. „Ami nagyobb óvatosságra intheti az MNB-t, az a Fed kamatpolitikája. Az USA inflációja továbbra sem hajlandó érdemben közeledni a 2 százalékos jegybanki célhoz, így a tavaly decemberben még idén márciusra árazott első kamatcsökkentést a piacok most már leginkább szeptemberre várják.”

Ez pedig a feltörekvő piacokon beszűkíti a jegybankok mozgásterét.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)