Hatalmas bejelentést tett Nagy Márton: jön az elektromos autóvásárlást ösztönző akcióterv

A program az új járművekre is kiterjed, illetve használt járművek esetén is az ösztönzésben vagyunk érdekeltek, valamint az akkumulátor újrafeldolgozására is fókuszálunk – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden egy sajtóeseményen. A tárcavezető azt is elárulta, hogy a programot nem csak vállalatokra szabták, hanem a háztartásokra is gondoltak.