Utánajártunk, miért kell sokat várni a Kínából rendelt csomagra

Olvasóink arról panaszkodtak, többen is hosszú hónapokig kénytelenek várakozni a Kínából rendelt olcsó termékekre, ennek apropóján utánajártunk, mennyire csikorognak a fogaskerekek az e-kereskedelmi gépezetben. A lapunknak nyilatkozó szakember elmondta, hogy az AliExpress mozgásterét előbb a Shein, majd a Temu még látványosabb berobbanása is csökkentette, ám az összképet a szállítási anomáliák és a vámkezelés megváltozott gyakorlata is árnyalja. Az Index megkeresésére számos kételyt eloszlatva a NAV és a Magyar Posta is ismertette álláspontját.