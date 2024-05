Döntött Brüsszel, itt a válasza Kínának

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy megerősíti a az európai szélturbina iparágat. Ez elsősorban a kínai gyártók miatt szükséges, hiszen egyes esetekben akár 50 százalékkal is olcsóbb árakon árulják a technológiájukat. Érdemes azt is kiemelni, hogy az akkumulátorgyártásnál hasonló folyamatok játszódnak le.

Korábban már többször is foglalkoztunk az Európai Bizottság REPowerEU tervével. Most a Portfolió arról írt, hogy az EU zöldátállását és energiaszuverenitását elősegíteni hivatott terv évfordulójához időzítve iránymutatást és ajánlásokat terjesztett elő a megújuló energia a közösségen belüli elterjedésének felgyorsítására.

A testület szerint ez elősegíti a megújuló energiára vonatkozó terveket és célok megvalósítását. Brüsszel szerint tovább kell fokozni a tempót a megújuló energiával kapcsolatos ambiciózus céljainak teljesítése érdekében.

A megújuló energia elterjedésének felgyorsításával és az orosz fosszilis tüzelőanyagok behozatalának csökkentését szeretnék elősegíteni. A tervek egyszerre szolgálják – a bizottság szerint – az európai ipar megerősítését és az energiarendszer rezisztenciájának növelését.

Lépett az Európai Bizottság

A bizottság iparstratégiájának kiemelt célja a bajban lévő európai szélturbinagyártó iparág megmentése. A gazdasági portál szerint Európa a napelemgyártó iparágban jó időre elveszítette a harcot az elmúlt években, az elektromos autók piacán jókora hátrányt szedett össze az állami támogatásokkal és méretgazdaságosságával versenyképességi előnyt felépítő Kínával szemben.

Kína egyszerűen jóval olcsóbban kínálja a minőségi technológiát.

A kínai szélturbinagyártók akár 50 százalékkal is olcsóbb árakat kínálnak, mint az európai versenytársaik, akár 3 éves fizetési haladékkal. Az ázsiai ország dominanciája teljes ellátási láncokon átível, a tiszta technológiák gyártásához kulcsfontosságú kritikus nyersanyagforrásoktól kezdve a gyártásig sőt, azon túl, a finanszírozás és üzemeltetés területére is kiterjedően.

Most pedig úgy tűnik a frissített tervekből, hogy a bizottság kedvezőbb helyzetbe hozná az európai gyártókat, hogy új, nem áralapú kritériumokat vezetne be és alkalmazna a lényegében az új megújuló erőművek engedélyezésére szolgáló árveréseken. Majd a gazdasági portál kiemelte, ez azt jelentené, hogy bár a fejlesztők által beadott árajánlatnak továbbra is kiemelt fontossága lenne az új nap- és szélerőműprojektek elbírálási szempontjai között, ugyanakkor emellett

AZ AJÁNLAT OLYAN EGYÉB ELEMEI IS MÉRLEGELÉS TÁRGYÁT KÉPEZHETNÉK, MINT PÉLDÁUL A FELELŐS ÜZLETI MAGATARTÁS, A KIBERBIZTONSÁG ÉS AZ ADATBIZTONSÁG.

A szándék szerint lehetővé téve a magasabb hozzáadott értékű projektek jutalmazását. Vagyis az ajánlatok előzetes és végső megítélése során olyan mutatóknak is jelentős figyelmet szentelnének, amelyek tekintetében az európai gyártók versenyhátránya nem érvényesül sőt, az itteni iparvállalatok pozíciói az Unión belüli projektek esetében feltételezhetően a legerősebbek – összegezték.

Óriási a harc az akkumulátorgyártásnál

Hasonló harc bontakozik ki az akkumulátorgyártásnál. Mint azt korábban írtuk, jelentősen csökkent idén az elektromos autók eladása, pedig nagyon úgy látszik, hogy egész Európa emellett döntött. Ráadásul ha csak az eladási értéket nézzük, akkor Kína könnyen óriásit nyerhetne ebben a szektorban, azonban Európa zárja a kapuit, és amennyire tudja, védi a saját piacát.

Illetve arról is beszámoltunk, hogy Magyarország erős és versenyképes európai autógyártásban érdekelt, ezért szükséges fokozni a teljesítményt, fel kell gyorsítani az elektromos autózás európai térnyerését és a zöldátállást – ismertette a napokban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Az elektromos autógyártás fejlesztése nem véletlen, világosan és egyértelműen kell fogalmaznunk: az elektromos autózás jelenti Európa jövőjét, meghatározó szerepe lesz az innovatív megoldásoknak, valamint a nemzetközi együttműködésnek

– fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter, aki szerint ezért fontos, hogy Magyarország erős és versenyképes legyen az autógyártásban.

Mindenfajta protekcionizmus, büntetővám kérdésköreit butaságnak tartjuk, együttműködés-, szabadpiac- és gazdaságellenes lépésnek

– utalt az újonnan megemelt európai uniós importvámokra, amely a kínai termékek egy részét érinti. A tárcavezető szerint inkább arra kell fókuszálni, hogy az elektromos autózás átmenetét felgyorsítsuk, ezért európai szintű akciótervet fogadnak majd el.

A MAGYAR KORMÁNY AZ AKCIÓTERV KERETÉBEN ÚJ, EURÓPAI SZINTŰ, ELEKTROMOSAUTÓ-VÁSÁRLÁST ÖSZTÖNZŐ PROGRAMOKRA TESZ JAVASLATOT, AMI EGYARÁNT KIVÁLÓ A VÁLLALATOKNAK ÉS A HÁZTARTÁSOKNAK IS

– jelentette be a miniszter. „A program az új járművekre is kiterjed, illetve használt járművek esetén is az ösztönzésben vagyunk érdekeltek, valamint az akkumulátor újrafeldolgozására is fókuszálunk” – tette hozzá. Ezt az akciótervet július elején mutatják be, illetve a Versenyképességi Tanács július 8–9-i ülésén fogják megismertetni a tagállamokkal.

(Borítókép: Ashley Cooper / Construction Photography / Avalon / Getty Images)