Nagy Márton az albán gazdasági miniszterrel tárgyalt

A nemzetgazdasági miniszter hétfőn hivatalában fogadta Blendi Gonxhja albán gazdasági minisztert – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében. A felek az egyeztetés keretében áttekintették a magyar-albán gazdasági kapcsolatokat, továbbá az együttműködés elmélyítésének lehetséges területeit.

Az albán gazdasági miniszter és delegációja a Nemzetgazdasági Minisztérium meghívására érkezett Magyarországra.

A gazdasági kapcsolatok további fejlesztése érdekében a delegáció több szakmai egyeztetésen is részt vesz, az NGM mellett többek közt tárgyalásokat folytatnak az EXIM, az MFB, a Garantiqa és a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezetőivel is. A közleményben arra is kitértek, Albánia hazánk 64. kereskedelmi partnere, ugyanakkor a gazdasági kapcsolatok fejlődő pályán vannak a két ország között.

Ennek eredményeképpen 2023-ban az export és a kereskedelmi forgalom soha nem látott eredményt ért el: a tavalyi évben az Albániába irányuló magyar export 12 százalékkal emelkedett, így összességében a két ország közötti kereskedelmi forgalom értéke meghaladta a 130 millió eurót.

2010-hez képest pedig mind az export, mind a kereskedelmi forgalom több mint a duplájára bővült.

Nagy Márton az egyeztetésen megállapította, Albánia az elmúlt években dinamikus gazdasági fejlődést mutatott, és ez a trend az elkövetkező években is folytatódhat. Albánia emellett hazánk egyre fontosabb gazdasági partnere, a magyar kifektetések egyik célországa, ahol a telekommunikáció és a pénzügyi szektor esetében is meghatározó a hazai cégek piaci részesedése.

Végezetül a tárcavezető kifejtette, a két ország meglévő gazdasági kapcsolatait tovább szükséges erősíteni, többek közt a turizmus, a mezőgazdaság és az energetika területén.