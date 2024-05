Ezt a három országot választhatják a legtöbben a nyáron, de érkezett egy rossz hír is

Az Insura a nyári utazási tervekről végzett felmérést az ügyfélkörében, és a több mint 2600 beérkező válaszból az derül ki, hogy az ügyfelek többsége a külföldi nyaralást részesíti előnyben, a válaszadók 36 százaléka választ belföldi helyszíneket.

Az utasbiztosítási cég közleményéből, amit a Portfolio összegzett, kiderült az is, hogy a válaszadók 39 százaléka belföldi és külföldi nyaralást is tervez. Csak belföldre 32, míg csak külföldre 17 százalék utazna el, azonban 12 százalék semmilyen nyaralást nem tervez idén. A külföldre utazók 59 százaléka legalább egyhetes úttal kalkulál, 19 százalékuk egy hosszabb és egy rövidebb utazást is beiktatna ebben az időszakban.

Többször menne néhány napra a válaszadók 14 százaléka, a fennmaradó 8 százalék pedig csak egy-egynapos kiruccanásokban gondolkodik. A válaszadók 11 százaléka jelezte, idén egyáltalán nem tud nyaralásra költeni, és

40 százaléknak a megszokottnál szerényebb nyaralás fér bele.

A felmérés alapján a válaszadók kétharmada minden külföldi utazására köt biztosítást, ám idén 7-8 százalékkal drágult ez a szolgáltatás. Az Insuránál tavaly megkötött utasbiztosítások 26 százaléka horvátországi, 15 százaléka olaszországi, 9 százaléka pedig ausztriai utazásra szólt, vagyis az összes utazás 50 százaléka e három ország között oszlott meg.