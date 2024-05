Fordulat az akkugyáraknál? – egy nagy kínai gyártó törölte az európai beruházását

Az autóipari piac jelenleg jelentős ingadozásokkal és kihívásokkal küszködik világszerte, elsősorban az elektromos mobilitásra való átállás miatt – ezzel a mondattal jelentette be a kínai SVOLT Energy Technology Company Ltd. alelnöke, hogy nem építenek gyárat a németországi Brandenburg tartományban.

A kínai SVOLT akkumulátorgyártó nem épít gyárat a németországi Brandenburg tartományban – szúrta ki az Autopro. A kínai vállalat azt állítja, hogy újraértékelte a stratégiáját, és így már nem tűnik jó befektetésnek az újabb német akkugyár.

A sajtóközlemény szerint „a különböző szinteken – a nemzetközi büntetőtarifák veszélyétől az elhúzódó és egyenlőtlenül elosztott támogatások miatti piaci torzulásokig – a tervezési biztonság amúgy is alacsony szintje mellett egy jelentős ügyfél is törölte a projektjét”.

A jelenlegi politikai helyzetet bizonytalannak érzi a SVOLT és egy potenciális partnere is visszalépett. Kai-Uwe Wollenhaupt, a SVOLT Europe elnöke és a SVOLT Energy Technology Company Ltd. alelnöke kiemelte:

Az autóipari piac jelenleg jelentős ingadozásokkal és kihívásokkal küszködik világszerte, elsősorban az elektromos mobilitásra való átállás miatt.

A SVOLT 2022 szeptemberében jelentette be, újabb – 16 gigawattóra kapacitású – akkumulátorcella-gyártó létesítményt hoz létre az európai piacon. A vállalat át is vett egy üzemet Lauchhammerben, ahol korábban a Vestas szélturbinák lapátjait gyártotta. A termelést jövő év elején kellett volna elkezdeni.

Európa zárja a kapuit

Mint azt korábban már megírtuk, jelentősen csökkent idén az elektromos autók eladása, pedig nagyon úgy látszik, hogy egész Európa emellett döntött. Ráadásul ha csak az eladási értéket nézzük, akkor Kína könnyen óriásit nyerhetne ebben a szektorban, azonban Európa zárja a kapuit, és amennyire tudja, védi a saját piacát.

Lelassult az elektromos járművek piaca az idén. Az évekig tartó szárnyaló eladások után a növekedés határozottan megtorpant. Pedig a fosszilis üzemanyaggal működő autók elektromos járművekkel való helyettesítése központi szerepet játszik szinte az összes ország éghajlati céljainak elérésében. Jelenleg nagy kérdés, hogy ez a folyamat hamarosan eltűnik-e, vagy tartósnak bizonyul.

Az elektromos autók értékesítésének növekedése figyelemre méltó: 2020-ban 10, tavaly már 45 millió elektromos jármű közlekedett az utakon. Azonban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint 2035-re 790 millió elektromos autóra lesz szükség, ha el akarjuk érni a klímacélokat. Ez az eladások 27 százalékos növekedését jelenti minden egyes évben.

Ezért feltűnő, hogy a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának, a Teslának a globális eladásai az idei első negyedévben alacsonyabbak voltak, mint a tavalyi év azonos időszakában. És a BYD is lassulást tapasztalt január és március között. Az európai elektromosautó-eladások a tavalyi utolsó negyedévben több mint 10 százalékkal estek vissza az előző év azonos időszakához képest – összegezte a BBC.

Az Egyesült Királyságban az elemzők szerint az elmúlt évek erős eladásai az adókedvezményeknek voltak köszönhetők. A háztartási piac azonban nehezebb diónak bizonyult, mivel az emberek azt mondják, hogy az árak visszatartják őket. Egy új elektromos autónak az átlagára az Egyesült Államokban több mint 60 000 dollár, de Európában és az Egyesült Királyságban is hasonlóan magasak az árak.

A nagy állami támogatások és a nagyobb termelési hatékonyság azt jelenti, hogy a kínai fogyasztók számára az átlagos költség viszont mindössze 30 000 dollár. A BYD Seagull ferde hátú modelljét kevesebb mint 10 000 dollárért árulják. Kína ráadásul jóval több elektromos járművet gyárt, mint amennyire az ottani piacnak szüksége van. Innen nézve pedig már nem túl bonyolult összefüggés, hogy Kína könnyen eláraszthatja az amerikai és az európai piacot olcsó autókkal, ha nem tartanák vissza a vámok.

Ezáltal az európai és amerikai politikusok dilemmája egyszerűen így foglalható össze:

olcsóbb elektromos meghajtású járműveket akarnak,

de nem azon az áron, hogy veszélyeztessék a saját autógyártóikat – például a Fordot vagy a Volkswagent –, és ezáltal a munkahelyeket.

Nem véletlen, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt kedden uniós szintű, az elektromosautó-vásárlást ösztönző programot jelentett be, ami az új és a használt járművekre is kiterjed, valamint az akkumulátor-újrafeldolgozására is fókuszál a kormány – jelezte a tárcavezető, majd azt is elárulta, hogy a programot nemcsak vállalatokra szabták, hanem a háztartásokra is gondoltak.

(Borítókép: A SVOLT székhelye Csangcsou Jiangsu tartományban, Kínában 2023. október 22-én. Fotó: Costfoto / NurPhoto / Getty Images)