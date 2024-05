Nagy Márton: Nagy kérdés, hogy az emberek mit szólnak majd a gyógyszer-automatákhoz

A bejelentésen elhangzott, hogy a szövetség 2020 óta a kabinet stratégiai partnere, és a MAGYOSZ összesen 25 tagot számlál, ebből 17 hazai gyártó. A tagvállalatok gyógyszereikkel segítik az emberek gyógyulását, az egészségük megőrzését,

a beruházásaikon keresztül pedig aktívan támogatják Magyarország versenyképességét.

A megállapodás célja a gyógyszeripar és a magyar gazdaság versenyképességének növelése, továbbá a kormány és a MAGYOSZ közötti együttműködés további elmélyítése az idei magyar EU-elnökség keretében, amely által a hazai gyógyszeripar fontossága és az európai értékláncok megerősítésének jelentősége is előtérbe kerül.

Az együttműködés területeit az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

gazdaságfejlesztés – különös tekintettel az ipar, ezen belül a gyógyszeripar – jövőbeli irányainak, stratégiájának meghatározása,

a magyar gyógyszergyártás versenyképességének erősítése,

a közép- és hosszú távú egészségipari politikai elvek meghatározása,

termelékenységjavítás a szektorban,

a foglalkoztatáspolitika gyógyszeripari vetületei,

a gyógyszer-kereskedelem fejlesztési lehetőségeinek értékelése,

a gyógyszerellátást érintő, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó jogszabályok kidolgozása, vizsgálata és értékelése.

Nagy Márton annak adott hangot, hogy nagyon fontos a mostani megállapodás. „Ezzel szeretnénk szimbolizálni azt, hogy a magyar gyógyszeripar fontos iparág.” A hazai gyógyszergyártás több mint 120 évre tekint vissza, a szektorban „nemzeti bajnokaink is vannak. A MAGYOSZ munkájára szükség van” – mondta a tárcavezető.

A miniszter kiemelte, a magyar orvosok és a gyógyszeripari szereplők messzire viszik az ország hírnevét. A fejlesztésekre fordított források 20 százalékát a gyógyszeripar kapja. „Ez magyar hozzáadott érték, a magyar GDP-t növeli és hosszú távon képes meghatározni az ország gazdaságát.” A gyógyszeripar megfelelően képes ellátni a magyar lakosságot. „Szuverén, nem mástól függő termékekről beszélünk, hanem saját iparpolitikáról, amelyben a gyógyszeripar élen jár.” Nagy Márton aláhúzta:

A kormány versenyképességi stratégiájában a gyógyszeripar „nagyon erősen képviseli magát”.

Az előrejelzések a globális gyógyszeripar jelentős növekedését vetítik előre a következő években, „így a piac rendelkezésre áll” – összegezte a nemzetgazdasági miniszter.

Greskovits Dávid Lajos MAGYOSZ-elnök kiemelte, hogy 2024 kiemelten fontos a kormánynak és a szektornak. Bíznak abban, hogy az iparágban az idei év áttörést hozhat. Emlékeztetett arra, hogy a nagy hozzáadott értékhez a beruházásokon túl a szellemi termékre is fontos figyelni. A tudatos fejlesztések és támogatások jelentősen javítják a magyar gazdaság tevékenységét.

Leszögezte, hogy az iparág 15 ezer embert foglalkoztat.

A MAGYOSZ elnöke kifejtette, a magyar gazdaság versenyképesség érdekében kiszámítható környezet megteremtésére és fenntartására kell fókuszálni.

Kompromisszumra törekszik a kormány

Az Indexnek lehetősége volt a sajtótájékoztatón kérdezni. A nemzetgazdasági miniszterhez az alábbi kérdésekkel fordultunk:

Egybehangzó szakmai álláspont szerint a kórházi patikák privatizációjával bizonyos kormányzati érdekkörök járnak jól (ezzel az alábbi cikkünkben foglalkoztunk). Így megkérdeztük Nagy Mártontól, hogy lát-e ilyen folyamatot a háttérben?

A kormány a gyógyszerellátás kérdéskörét mindig gazdasági oldalról közelíti meg – válaszolta a nemzetgazdasági miniszter, majd arra is kitért, hogy a kabinet szeretné a kórházi beszerzéseket hatékonyabbá, olcsóbbá tenni. Szerinte ebbe az irányba mutat a koncessziós eljárás. A miniszter szerint ez még csak az első lépés, a gyógyszertárak is hasonlóan széttagoltak. Tehát a kabinet szerint az iparági átgondolásra továbbra is szükség van és ennek az első lépése a kórházi beszerzések racionalizálása volt.

A fiókgyógyszertárak gyógyszerész fizikai jelenléte nélkül üzemelnek tovább. Ez a rendelet május 6-án hatályba lépett. Így azt megkérdeztük, hogy a gyógyszergyártók miként szemlélik ezt a lépést?

„A fiókgyógyszertárak működtetése rendkívül költséges, és közben az ellátásbiztonságot fenn kell tartani. Itt folyamatosan egyeztetünk az iparági szereplőkkel.” Nagy Márton szerint a kormány ebben a kérdésben is igyekszik megtalálni azt az utat, ami mindenki számára megfelelő. Mindenki azt szeretné, hogy hatékonyabb legyen és ne legyen ekkora a költsége a gyógyszertáraknak, ugyanakkor „mi az ellátásbiztonságot is figyelemmel kísérjük”.

Végezetül megkérdeztük, hogy mit gondol a gyógyszer-automatákról, valamint a szektort érintő inflációról?

Nagy Márton a gyógyszer-automatákról azt mondta: „Nagy kérdés, hogyan látjuk el a lakosságot. Manapság már a csomagokat is lerakóhelyeken vesszük át. Az élelmiszerek tekintetében is megjelentek az automaták. A kérdés, hogy a gyógyszerek esetében az emberek ezt elfogadják-e.” A miniszter szerint sokszor hatékonyabbak ezek az automaták és megkönnyíthetik az emberek életét, de oda kell figyelni, hogy vannak olyan gyógyszerek, amik tb-támogatottak, illetve receptre lehet kiadni.

A gyógyszerinflációval kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a támogatástartalom nagyon sok gyógyszernél jelen van, és jelentős költségnövekedés zajlott le a szektorban, elsősorban az energiaárak növekedése miatt. „A gyógyszeriparnak se lehet az a szándéka, hogy mindent visszanyomjunk a termelőkre.” Nagy Márton arra is kitért, hogy a kormány folyamatosan figyeli az árakat, hiszen a felméréseik szerint a magyar emberek az egyik legjobb gyógyszerárakkal találkozhatnak.

Az ATV kérdéseire az extraprofitadóval kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a kormány megígérte: azt kivezeti, ugyanakkor „mindig azt képviseltem, hogy csak akkor kell kivezetni, ha nincs extraprofitadó”. Mivel ebben a szektorban szerinte nincs jelenleg extraprofit, így azt ki lehet vezetni. Azonban Nagy Márton szerint vannak olyan iparágak, ahol látható továbbra is extraprofit, ezt meg kell vizsgálni. A MAGYOSZ elnöke elmondta, hogy ezek a kijelentések megnyugtatóak a gyógyszeripar számára.

(Borítókép: Nagy Márton 2024. május 8-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)