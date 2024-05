500 munkahely jött létre a Schneider Electric új, dunavecsei beruházásával

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondott beszédet a Schneider Electric beruházásának átadásán. A tárcavezető szerint minden nehézség ellenére sikeres a magyar gazdaság dimenzióváltása, ennek során az elmúlt években folyamatosan nőtt a gazdaság technológiai színvonala, a kutatás-fejlesztés részesedése és a hozzáadott érték is.

Szijjártó Péter Dunavecsén, a Schneider Electric beruházásának átadásán mondott beszédet – közölte az MTI.

Hangsúlyozta, hogy az új, klímasemlegesen működő üzem már a francia vállalat ötödik magyarországi gyára lesz, ahol középfeszültségű eszközöket fognak előállítani elektromos elosztóberendezésekhez.

Az állam által négymilliárd forinttal támogatott, összesen 31 milliárd forint értékű beruházás ötszáz új munkahelyet hoz létre, az itt előállított termékeket pedig számos európai piacra szállítani fogják majd, ami hozzájárul a magyar exportteljesítmény növeléséhez is.

A politikus hangsúlyozta, hogy a beruházási versenyt éles nemzetközi versenyben nyerte meg Magyarország. Arra is kitért, hogy a vállalat tapasztalatokon alapuló döntést hozott, mivel már több mint kétezer főt foglalkoztat hazánkban több telephelyen, itt van a globális beszerzési központjuk is.

Rámutatott, hogy a francia cégek a hatodik legnagyobb beruházói közösséget alkotják jelenleg Magyarországon, nagyjából negyvenezer embernek adva munkát. A magyar–francia kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly rekordot döntött, értéke átlépte a tízmilliárd eurót.

Büszkeség számunkra, hogy az elmúlt tíz év során a kormány támogatásával 51 nagy francia beruházás jött létre itt, Magyarországon, hozzájárulván ahhoz, hogy a magyar gazdaság a legnehezebb időkben is növekedési pályán tudjon maradni

– mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter beszédében érintette az utóbbi évek súlyos válságait is, amelyek nyomán a gazdaság és a politika szereplőinek mindent újra kellett gondolniuk. Úgy vélekedett, hogy Európa áldozatává vált a koronavírus-járványnak és az ukrajnai háborúnak, mivel a kontinens versenyképessége látványosan visszaesett a világgazdaság más nagy szereplőihez képest. Kifejtette, hogy a nehéz időszakokban is a beruházásokra kell koncentrálni, a vállalatok ezért a munkahelyteremtés érdekében számíthatnak továbbra is a kormány támogatására.

A miniszter közölte, hogy az utóbbi években ily módon létrejött beruházások nagyban hozzájárultak az ország gazdasági növekedésének fenntartásához és a munkahelyek megóvásához. „Mi voltunk azon nagyon kevés ország egyike a világon, ahol a világjárvány után többen dolgoztak, mint azt megelőzően” – tette hozzá.

Ez másként lett volna akkor, ha engedtünk volna a csábításnak, és a munkaalapú gazdaságpolitikáról visszatértünk volna a segélyalapú gazdaságpolitikára. De mi mindig úgy gondoltuk, hogy a forrásokat nem a munkanélküliség finanszírozására, hanem a munkanélküliség megelőzésére, azaz a beruházások támogatására és a munkahelyteremtésre kell fordítani

– emelte ki Szijjártó.

Szavai szerint ráadásul minden nehézség dacára sikeres a magyar gazdaság dimenzióváltása, amelynek során az elmúlt években a gazdaság technológiai színvonala, a kutatás-fejlesztés részesedése, illetve a hozzáadott érték is folyamatosan növekedett. „Mondhatnánk azt is, hogy az elmúlt években nőtt a csúcstechnológia jelenléte a magyar gazdaságban” – szögezte le.

Az energiamenedzsment és az ipari automatizálás terén működő multinacionális Schneider Electric közleményében kiemelte, hogy a gyárban előállított termékek 90 százalékát Európába exportálják. A Schneider Electric legújabb, kapacitásnövelő beruházása az elektrifikáció és digitalizációs megoldások iránti megnövekedett kereslet kielégítését szolgálja.

A Schneider Electric 1991 óta van jelen Magyarországon, mintegy 2150 dolgozójuk van. A cégnek gyára van Magyarországon Zalaegerszegen, Gyöngyösön és Kunszentmiklóson, illetve most már Dunavecsén. Szigetszentmiklóson működteti a régiós feladatokat ellátó, több mint 20 országot kiszolgáló logisztikai központját (CEElog), Budapesten több európai üzleti szolgáltató központját.

Korábbi tájékoztatásuk szerint a Schneider Electric vállalatcsoport magyarországi árbevétele 2022-ben megközelítette a 380 milliárd forintot (mintegy 1 milliárd euró), ami 12 százalékos növekedés a megelőző évhez képest. Adózás előtti eredménye 4 milliárd forint volt.