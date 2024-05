Az MBH Bank mérlegfőösszege csaknem 11 785 milliárd forintra növekedett

Jelentősen nőtt 2024 első negyedévében az MBH Bank Nyrt. mérlegfőösszege, amely csaknem 11 785 milliárd forintra növekedett. Ez több mint 1337 milliárd forinttal magasabb a tavalyi bázisidőszakhoz képest. A bank adózás előtti eredménye pedig elérte a 92,8 milliárd forintot, tőkearányos megtérülése pedig a nemzetközi viszonylatban is kimagasló 30,4 százalékot.

Emellett jelentős állománynövekedéssel zárta az év első három hónapját a társaság, miután a bruttó hitelállománya meghaladta az 5643 milliárd forintot, ügyfélbetét-állománya pedig 7588 milliárd forintot tett ki.

Az MBH Bank az idei első negyedévben számottevő állománynövekedést ért el a betétek és hitelek tekintetében egyaránt, mely részben a Fundamenta-akvizíciónak köszönhető: bruttó hitelállománya meghaladta az 5643 milliárd forintot, ami 14,5 százalékkal magasabb a 2023 első negyedévihez képest, ügyfélbetétállománya pedig 7588 milliárd forint lett, ami 18,2 százalékos növekedést jelent éves összehasonlításban.

Lakossági területen is jók az eredmények

Lakossági területen ugrásszerű, 30,4 százalékos növekedést ért el a bank a hitelállomány terén, ami így 2216,5 milliárd forintra nőtt, a lakossági betétállomány pedig csaknem 24 százalékkal, 3166,5 milliárd forintra emelkedett.

A vállalati üzletágban ugyancsak stabil növekedés mutatkozott: éves összevetésben 3,4 százalékkal, összesen 2755,8 milliárd forintra bővült a hitelállomány, míg a betétállomány 16,8 százalékkal emelkedett, elérve ezzel a 4036 milliárd forintot.

A lízing területen pedig – ahol a csoport továbbra is a piac első számú szereplője – csaknem 10 százalékkal, 563 milliárd forintra nőtt a hitelállomány a bázisidőszakhoz képest.

Az MBH Bank folyamatosan és stabilan növekszik, amit jól szemléltetnek bővülő állományaink. Az organikus növekedés mellett ehhez az első negyedévben lezárult Fundamenta-tranzakció is nagymértékben hozzájárult, melynek köszönhetően mintegy félmillió új ügyféllel gyarapodtunk. Az egyre kedvezőbb gazdasági környezet, és az ennek hatására beinduló hitelezés nyomán az előttünk álló időszakra vonatkozóan is optimisták vagyunk. Célunk továbbra is, hogy ügyfeleinknek a legjobb szolgáltatást biztosítsuk, és minden szegmensben piacvezető bankká váljunk – mondta az eredményekről Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

Szilárd pénzügyi mutatók, magas jövedelmezőség

Az MBH Bank 2024 első negyedévére vonatkozó jelentése alapján a társaság kiemelkedő pénzügyi eredményeket ért el. A bankcsoport mérlegfőösszege éves összevetésben csaknem 13 százalékot növekedett, így közel 11 785 milliárd forintot tett ki a negyedév végén, emellett a társaság adózás előtti eredménye 92,8 milliárd forint lett, korrigált teljes időszaki átfogó jövedelme közel 63 milliárd forint, amely 74,3 százalékkal jobb eredmény az előző negyedévhez képest.

Az MBH Bank jövedelmezősége 2024 első negyedévében is kimagasló volt, tőkearányos megtérülési mutatója elérte a 30,4 százalékot. Az erős költségkontrollnak köszönhetően a csoport működési költsége 61,6 milliárd forintot tett ki az első negyedévben, ami közel 30 százalékos csökkenést mutat az előző negyedévhez képest, éves összevetésben pedig mindössze 1,9 százalékkal, infláció alatt növekedtek a költségek. A fenti eredmények mellett az MBH Bank az első negyedévben összesen csaknem 33,2 milliárd forint értékű bankadót és extraprofitadót könyvelt a teljes évre.

Az MBH Bank tőkemegfelelési mutatója 18,9 százalékos, amely továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat, míg az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató 17,3 százalék volt, 1074,2 milliárd forintnyi saját tőke mellett, amely éves alapon közel 30 százalékkal emelkedett.