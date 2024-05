Megbízható Munkaadó díjat nyert a Rossmann

Ahogyan minden munkavállalónak jólesik az elismerés, a munkaadóknak is szükségük van a visszajelzésekre. Ebből kapott most meglehetősen pozitívat a Rossmann Magyarország Kft. is, amely munkáját a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara „Megbízható Munkaadó” díjával ismertek el.