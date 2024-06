Cselekedni kell a magyarok egészsége érdekében

Számos fontos egészségügyi mutató alapján Magyarország le van maradva az uniós átlagtól. A 65 éves korban várható élettartam a magyar nőknél közel 18 év, a férfiaknál viszont 14 év, miközben az uniós átlag 17 és 21 év – derül ki az AIPM (Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete) által rendezett konferencián. A Magyarországon várható élettartam is négy és fél évvel elmarad az uniós átlagtól. A szükségszerű fejlődésben segíthetnek az innovatív gyógyszergyártók, amelyek kulcsszerepet kaptak a koronavírus-járvány kezelésében és az egészséges „jövőbiztos” társadalom elérésében is megkerülhetetlenek.

Az innovatív gyógyszergyártók, amelyek a legmodernebb készítményeket, terápiákat fejlesztik, biztosítják világszerte, kulcsszerepet játszottak a világot sokkoló koronavírus-járvány kezelésében. Ez meglehetősen drága műfaj, de elengedhetetlen a „jövőbiztos társadalomhoz”, a gazdasági súlya pedig megkérdőjelezhetetlen akár magyar, akár nemzetközi szinten – egyebek mellett erről volt szó az AIPM (Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete) által szervezett budapesti konferencián.

Gyengék a magyar adatok

„A szervezet célja, hogy az innovatív terápiák, gyógyszerek eljussanak a betegekhez, egészségügyi intézményekhez, a megfelelő állami finanszírozás mellett. Erre azért is van szükség, mert Magyarország több fontos egészségügyi mutató tekintetében is le van maradva. A 65 éves korban várható élettartam Magyarországon a nőknél közel 18 év, a férfiaknál 14 év, szemben a 17 és 21 éves uniós átlaggal” – mondta Szalóki Katalin, az AIPM igazgatója idézve egyebek mellett a szervezet és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatait.

A várható élettartam Magyarországon – 2022-ben – 76,2 év volt, ami négy és fél évvel elmaradt az uniós átlagszinttől. Ráadásul az úgynevezett megelőzhető halálesetek száma az Európai Unió országait tekintve a legmagasabbak között van.

Jelentős hozzáadott értéket képviselnek

Az IQVIA, a Századvég, valamint a Healthware által közösen készített 2022-es adatokon alapuló felmérése alapján az innovatív fejlesztésekkel foglalkozó gyógyszeripar 1800 milliárd forint értéket képvisel egyebek között a költségvetési, beruházási, kutatás-fejlesztési kiadásokat tekintve.

Beszédes, hogy az innovatív gyógyszeripari vállalatok 100 forint hozzáadott értékre vetítve további 85 forint hozzáadott értéket generálnak. Munkaerőpiaci szempontból is jelentős szereplők, mivel a gyógyszercégek által létesített 10 munkahely további 9 állás létrejöttéhez vagy megtartásához járul hozzá.

Az is kiderül a makrogazdasági adatokból, hogy bár jelentősen nőtt az egészségügyi kiadások nominális összege az elmúlt években, a GDP-hez mérten csökkenés vagy stagnálás látható, ami kedvezőtlen tendencia. A magyar gyógyszeripar, ezen belül az innovatív gyógyszergyártóknak kihívást jelent a magyarországi gazdasági környezet, ezen belül az adóztatás. „Örülünk annak, hogy a kormányzati döntéshozók is látják, mennyire fontos szerepe van a gyógyszerszektornak” – emelte ki Szalóki Katalin. Az AIPM tagjai bíznak abban, hogy a szektort sújtó extraprofit-rendeletben meghatározott adók mihamarabb kivezetésre kerülnek, ami mozgásteret adhat majd az érintett vállalatoknak.

Európa lemaradt

Európa lemaradásba került az elmúlt időszakban.

Korábban a kontinens volt a világ gyógyszertára, de mára veszített a jelentőségéből

– mutatott rá Nathalie Moll, az EFPIA Igazgatója. Ez részben azzal is magyarázható, hogy Európa 25 százalékot bukott a globális fejlesztések területén. A soron következő magyar uniós elnökség során az egyik kiemelt téma lesz az Európában és Magyarországon is az egyik legtöbb halálozásért felelős szív- és érrendszeri betegségek visszaszorítása. A prevenció mellett a szűrések, a kezelés, az innováció és a rehabilitáció is kulcskérdés ezen a területen.

Gyorsaság és „jövőbiztonság”

Egy jól működő gyógyszertámogatási rendszerben a generikus készítmények révén felszabaduló források utat nyitnak az újabb innovatív készítményeknek. Egy jól működő gyógyszertámogatási rendszerhez fel kell gyorsítani a gyógyszerek befogadási folyamatát, több szempont alapján kell dönteni egy-egy készítményről, nem kizárólag a pénzügyi szempontokat kell figyelembe venni, hogy a legmegfelelőbb – korszerű – terápiák válhassanak elérhetővé a betegek számára.

Ennek megvalósításához elengedhetetlen egy tervezhető, kiszámítható gazdasági, adózási környezet megteremtése a teljes gyógyszeripar számára, ami által sokkal nagyobb mértékben tudnának hozzájárulni a fejlődéshez.

(Borítókép: Sean Gallup / Getty Images)