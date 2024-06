Brüsszelnek üzentek: veszélyben, ami az embereket mindig összehozza

Hétpontos kiáltványt fogalmazott meg az uniós intézményrendszer következő öt évét alakító képviselőknek az Európai Sörgyártók Szövetsége, ami az iparág aktuális technológiai és termékfejlesztései mellett nagy hangsúlyt kapott Lille-ben, a Brewers Forumon. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetsége igazgatója elmondta az Indexnek, miért fontos ez, továbbá arra is rávilágított, az aktuális söripari világtrendek mit üzennek a szektor hazai szereplőinek.

Lille-re figyelt az elmúlt napokban az európai söripar, miután május 26. és 30. között Észak-Franciaországban tartották a 39. EBC (European Brewery Covention) kongresszust és a 6. Brewers Forumot. A belga határhoz közeli, csaknem 1000 éves város a történelme során többször állt flamand uralom alatt, ami a kulturális kincsek és az épített örökség mellett a sörfőzés iránti alázatban is tetten érhető. Igaz, aki csak a múltjából él, az ebben a szektorban sem marad talpon: a 21. századi – és különösen a Covid-válság utáni – sörgyártást ugyanis a fenntarthatóság és a környezettudatosság határozza meg, miközben megkerülhetetlen trend az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes sörök térhódítása is.

Nincs megállás a fejlesztésben

A konferenciát szakkiállítás kísérte, így reflektorfénybe kerültek a termeléshez kapcsolódó háttériparágak; ahogy az alapanyag- és csomagolóanyag-gyártók, úgy a technológiai beszállítók és a laboratóriumi közegben tüsténkedő szakemberek is.

Mindig különösen érdekes, amikor egy terület élmezőnyébe tartozó tudományos, technológiai szakértők és az iparágat vezető menedzserek egyidőben tartják a kongresszusukat. Ezen az idei söripari találkozón egyértelművé vált, nincs megállás a technológia- és a termékfejlesztésben – hogy a hely szellemiségével fogalmazzak – az a TGV sebességével zajlik

– kezdte az Indexnek értékelését Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetsége igazgatója.

Kifejtette: ez számunkra is azt jelenti, hogy csak rengeteg munkával és jelentős befektetésekkel lehet talpon maradni az iparágban. Aki öt éve még első volt a piacon, az ma már az élbolyba se kerül be,

aki 15 éve vezette a sörforradalmat, ma már lehet, hogy az életben maradásért küzd, ha ez idő alatt nem tanult folyamatosan és alkalmazta a legújabb ismereteket.

Kántor Sándor szerint a technológiai fejlődés mellett a fogyasztók preferenciái is megváltoztak, amelyekhez a gyártóknak úgy kell alkalmazkodni, hogy közben a hagyományos termékeik minőségét is folyamatosan emelniük kell.

Már rég nem ciki az alkoholmentes sör

Évek óta a legnagyobb érdeklődés az alkoholmentes technológia fejlődésére irányul, mert itt történnek a legnagyobb változások. A sörszövetség vezetője szerint most már kimondható, az egymással versengő technológiák közül az optimalizált energiaigényű gyártásban megvalósítható és önálló, jellegzetes ízprofilú terméket adó fejlesztések állnak nyerésre. „Ebben a szegmensben egy teljesen új kategória születésének vagyunk tanúi, mondhatnám, sörtörténelmi időket élünk” – jelentette ki a szakember.

Úgy látja, ezekben a fejlesztésekben a mikrobiológusok és gyártástechnológusok együttműködésében speciális, új élesztőtörzseket keresnek, amelyek teljesítményét a sörtípusok gyártásának technológiai paramétereivel végrehajtott kísérleti termeléspróbákon vizsgálják.

A fejlesztés egyaránt irányul az eredeti sörtípushoz legközelebb álló ízprofil megtalálására, és tejesen új, önálló alkoholmentes sörtípusok létrehozására

– vont mérleget Kántor Sándor. Azonban a hazai sörszövetség feje szerint a konferencia rámutatott, hogy a söripar ugyanannyira gyártás, mint kereskedelem, és mindkettő középpontjában a fogyasztó áll. „A fogyasztó pedig egyre igényesebb, tudatosabb, most már ő dönti el a minőség fogalmát, nem hagyja, hogy megmondják neki. Nem kíváncsi a szakmai zsargonra, számára az egyenletes minőség és az elvárásoknak megfelelő tartalom az elsődleges” – magyarázta.

Ez a kisüzemek számára jelenleg nagy kihívás, úgy látszott az előadásokon és a hozzászólásokon, hogy még nem találtak megfelelő érvényességű választ erre a kérdésre, mondhatni megtorpanásban vannak.

Ugyanakkor Franciaországban körvonalazódik egy érdekes megoldás. Kántor Sándor elmondta: a franciák a tájegységi alapanyagok és a gasztronómia metszetében helyezik el a helyi sörkultúrát, és mindezekkel együtt adnak magas szintű élményturizmust kis sörfőzdék és nagyobb üzemek bevonásával egyaránt.

„Ennek a helyi értékeket hangsúlyozó gyakorlatnak köszönhetően megszületett a terroir-sörök fogalma, és még egy olyan borfanatikusnak tekintett nemzetnél is, mint a francia, óriási lendületben van a helyi sörturizmus. Ebből az is következik, nincsenek kitüntetett, általánosan működő sikeres sörfajták, hanem a helyi értékeket felmutató gyártáskultúrát hitelesen mutató sörök a sikeresek” – tette hozzá a Magyar Sörgyártók Szövetsége igazgatója.

Kopogtatnak a nagypolitika ajtaján

Kitértünk arra is, hogy ritkán megy bele a politikába a söripar, az elvi távolságtartást ugyanakkor a gyakorlatban felülírják a közelgő európai parlamenti választások. Az Európai Sörgyártók Szövetsége hét pontból álló kiáltványban szólította meg az uniós intézményrendszer leendő döntéshozóit, a fenntartható sörgyártás 2024–2029-es manifesztuma a Brewers Forumon is nagy hangsúlyt kapott. Ezzel kapcsolatban Kántor Sándor úgy fogalmazott:

az Európai Sörgyártók Szövetsége, ami 28 tagország nemzeti szövetségének az összefogása, itt, Lille-ben tartotta az éves közgyűlését. Ezen a közgyűlésen fogadtuk el a sörszövetség kiáltványát, amiben felhívjuk a döntéshozók figyelmét arra, hogy a sörfőzés és -fogyasztás az emberiség több évezredes kulturális hagyománya, aminek megtartása európai értéktárunk fontos része.

A szakember felidézte: az elmúlt évezredek alatt bebizonyosodott, hogy a sörnek mint alacsony alkoholtartalmú, természetes alapanyagokból erjesztéssel előállított italnak rendkívül erős szerepe volt és van a társadalmi fejlődésben, és a hozzá tartozó iparág jelentősen hozzájárult a mezőgazdaság, az élelmiszergyártás, a kereskedelem és a vendéglátás fejlődéséhez a jövedelmek ezekre a területekre való áramoltatásán és a folyamatos technológiai fejlesztéseken keresztül.

A magyar sörszövetség igazgatója szerint a söripar jelenleg is vezető szerepet tölt be a fenntartható mezőgazdasági alapanyag-termelés, az ivóvízkészletek védelme és a körforgásos gazdaság kialakítása terén. Kiemelte: a kiáltvány felsorolja azokat a szabályozási területeket, adó- és kereskedelempolitikai kérdéseket, amelyekben a leendő európai döntéshozóknak figyelembe kell vennie, hogy a kontinens kis- és nagyüzemi sörgyártása továbbra is a világ élvonalában tudjon maradni.

(Borítókép: The Fermentis Campus, Marquette-Lez-Lille – Gyöngyösi Balázs / Index)