Újabb részletek derültek ki a diákok nyári órabéréről

Az átlag diákmunka-órabérek bruttó 1600-2500 forint között mozognak az idén nyáron, az IT-területen azonban elérhetik akár a 4000 forintot is; a munkát vállaló diákok iránt a kereskedelemben, a vendéglátásban és a mezőgazdaságban is jelentős a kereslet az MTI-nek nyilatkozó iskolaszövetkezetek közlése szerint.

A Mind-Diák Szövetkezet közölte, ha a diák jogosítvánnyal, speciális szaktudással vagy nyelvtudással rendelkezik, az órabér arányosan nőhet. A könnyű fizikai, egyszerű betanított vagy adminisztratív munkáknál átlagban 1600-1900 körüli órabérekre lehet számítani, így ha a diák a szünidő felét – 6 hetet – munkával tölti, akkor 1800 forintos órabérrel számolva 432 ezer forintot kereshet, amely 25 év alattiként az szja-mentesség miatt a nettó fizetése is lesz.

Fontos azonban tudni, hogy a 25 év alattiaknak járó szja-mentesség 576 601 forint havi bruttó jövedelemig érvényes.

A Mind-Diák adatai alapján a 25 év alatti diákoknál a szakirányú tanulmányokat kívánó gyakornoki pozíciók bérei óránként nettó 1874 és 2500 forint közötti sávban mozognak. Az átlagnál magasabb fizetések főleg a mérnöki és pénzügyi állásokra jellemzőek. A hallgatók az IT területén be tudnak kapcsolódni projektmunkákba is, ahol nem ritka a bruttó 3000-4000 forintos órabér sem. Számítások szerint

akár 100 ezer diák is vállalhat alkalmi vagy hosszú távú munkát az iskolaszövetkezetek szervezésében idén nyáron

a diákmunkaszezonban, amelyben a kereskedelem, turizmus és vendéglátás továbbra is slágerterületek. Így például a fiatalok pénztárosként vagy árufeltöltőként tehetnek szert pluszkeresetre.

Ezen kívül adminisztratív és ügyviteli feladatokra is keresnek diákmunkaerőt, de a mezőgazdasági, élelmiszeripari szektorokban, valamint a termelőüzemek, logisztikai központok és a nagyobb SSC-k is szívesen fogadnak diákokat a nyárra.

A közlemény szerint a cégek többsége felismerte, hogy az adózást tekintve az iskolaszövetkezeteken keresztül történő foglalkoztatás jár a legelőnyösebb feltételekkel: a szociális hozzájárulási adómentesség mellett ha a diák nem dolgozik – mert például beteg vagy nyaral –, nincs a munkaadónak fizetett szabadság vagy betegszabadság miatti bérjellegű költsége sem, ellentétben a klasszikus munkaviszonnyal.

Az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet adatai szerint a munkáltatók vendéglátási, idegenforgalmi munkára átlagosan 1800 forintos órabért kínálnak, adminisztrációs feladatoknál 1900 forintra, míg gyártási, logisztikai és kereskedelmi feladatok ellátása során 1950-2000 forint közötti órabérre számíthatnak a jelentkezők.

Ennél magasabb órabérre főként azok a diákok pályázhatnak, akiket üzleti kiszolgálóközpontokban vagy call centerekben alkalmaznak – itt 2100 forint az átlagosan megkereshető órabér –, az IT-területen pedig ez az átlag már a 2500 forintot is meghaladja.

Rámutattak, hogy nyáron számos szektorban, így például a kereskedelemben, illetve a gyártás területén a szabadságok tömeges kiadása miatt megnő a diákok iránti igény. A mezőgazdaságban, valamint a rendezvényekhez és vendéglátáshoz kapcsolódó feladatoknál pedig a csúcsszezon generál jelentős pluszkeresletet. A fesztiválokhoz kapcsolódó munkák népszerűek a diákok körében, hiszen így ingyenesen vehetnek részt egy-egy ilyen jellegű eseményen, és még jövedelemhez is jutnak.

Az IT-területen jól lehet keresni

A Prohuman Diákmunka iskolaszövetkezet – a Mind-Diák Szövetkezethez hasonlóan – arra számít, hogy idén nyáron a munkát vállaló diákok száma meg fogja haladni a 100 ezret.

Tapasztalataik szerint nyáron megnő az érdeklődés és a kereslet a vendéglátóipari feladatokat ellátók iránt, de ipari ügyfelektől is érkezett már diákmunkásigény, mivel a gyárak a nyaraló kollégákat diákokkal pótolják.

A béreket tekintve példaként említették, hogy Budapesten és Pest vármegyében üzleti adminisztrációs területen, irodai munkakörben bruttó 1850-2400 forint körül mozog az átlag órabér, ez azonban a mérnöki és IT-területeken akár a 3500 forintot is elérheti. Könnyű fizikai munkánál az órabér 1750 és 2200, nehéz fizikai munkáknál pedig 2000-2800 forint között mozog.

Az iskolaszövetkezet felhívta a figyelmet, hogy a 18 év alatti diákoknak szülői beleegyező nyilatkozat kell ahhoz, hogy munkát vállaljanak, és ők nem dolgozhatnak éjszaka (22 és 6 óra között), valamint nem is túlórázhatnak. Azonban 18 év felett ezek a korlátok már nem vonatkoznak a diákokra.