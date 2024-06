Életek múlhatnak rajta, de jogszerűen végez-e magzati DNS-tesztet a külföldi cég?

Áprilisban írtunk arról, hogy az Indexhez eljuttatott szakmai vélemények szerint engedély nélkül végez kismamák számára kulcsfontosságú vizsgálatot Magyarországon egy külföldi cég, amely ráadásul a honlapján jelzi: tesztjeiért nem vállal garanciát.

Az ügy került megvilágításba, hogy egy neve elhallgatását kérő magyar nő – a maximális biztonságra törekedve – szeretett volna NIPT-tesztet végezni (magzati DNS-teszt, anyai vérből). Orvosa ajánlására mindezt egy új piaci szereplőnél, a GenePlanet-nél tervezte megtenni, amely, szlovén cég lévén, online kiértékelésű tesztet kínált. A szóban forgó hölgy azonban vette a fáradtságot, és az apróbetűs részt (risks and concerns) is elolvasta, ami után konstatálta, hogy

A szóban forgó vizsgálat az úgynevezett nem-invazív prenatális genetikai teszt (NIPT), ami az anyai vérben keringő magzati DNS-t vizsgálja és a magzat kromoszómális egészsége kapcsán ad 99 százalék feletti megbízhatóságú kockázatbecslést. A teszt a méhlepény és a magzatvíz vizsgálat kockázatmentes alternatívája, elvégzéséhez elegendő vérvétel. Már a terhesség 10. hetétől kimutatja a Down-, az Edwards- és a Patau-kórt.

Ebből is jól látható, a vizsgálat kulcsfontosságú a gyermek egészsége szempontjából közvetve pedig a kismama későbbi életére is kihatással lehet, hiszen tartósan beteg gyermeket nevelni lelkileg és fizikailag is embert próbáló feladat. Ezért is végeztet sok várandós kismama magzati genetikai tesztet. Így, ha kiderül valamilyen rendellenesség, a szülőknek van idejük eldönteni, vállalják-e a babát.