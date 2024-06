Csődbe ment az egyik nagy hazai könyvkereskedő cég

Végrehajtási eljárás indult az egyik könyves nagykereskedő cég, az Animakönyv Kft. ellen – számolt be a Forbes, amely kiemelte, hogy a vállalat már bezárta a webshopját és a három budapesti üzletét, valamint felmondta a partnereivel fennálló bizományosi szerződéseket.

Ezen kívül a velük korábban szerződésben álló kiadók is arra panaszkodnak, hogy már hónapok óta nem fizetik ki őket.

Pedig 2022-ben még 1,1 milliárd forint árbevételt könyvelhettek el az animakönyvnél.

Az Animakönyv Kft. ügyvezetője, Milus Péter a lapnak elmondta, hogy nem most kezdődtek a problémáik. A világjárvány nagyon nem tett jót a cégnek, nehéz volt a 2020-2021-es évük, és csak halmozta a problémáikat, hogy 2022-ben felmondták addigi raktárukat, ahol 17 évig működtek.

Milus Péter a piaci változásokról is beszélt: 2014 és 2019 között több mint tíz boltjukat zárták be. A folyamat a hármas metró felújításával kezdődött, merthogy jellemzően a fővárosi metróaluljárókban volt kiterjedt bolthálózatuk. Az árak emelkedése és az internetes kereskedelem előretörése miatt később már nem is lett volna rentábilis újranyitniuk a régi üzleteket.

Starcz Ákos, az Indexet kiadó médiacsoport igazgatósági tagja az Index.hu Zrt.-től, és az Indamedia csoporttól függetlenül működő Libri–Bookline Zrt. igazgatóságának elnöke.