A Világgazdaság információi szerint, bár nehezen haladnak az előkészületek, még idén megnyílhat az orosz diszkontlánc, a Mere első üzlete Budapesten, a IV. kerületben. Eközben Szegeden és Vácon is előrehaladott állapotban vannak a helyszínnel kapcsolatos tárgyalások.

Ahogy arról még áprilisban mi is beszámoltunk, a Mere nevű orosz diszkontlánc levélben közölte, hogy hamarosan Magyarországon is megkezdik a működésüket. Három év alatt állítólag 200 üzletet szeretnének megnyitni, és 700 milliós forgalmat akarnak elérni az országban.

A Mere nevű orosz kiskereskedelmi láncot 2009-ben alapították meg, s azóta már legalább húsz országban vannak jelen, köztük több európai államban, például Romániában és Szerbiában.

Bár sokáig nem lehetett tudni, hogy sikerülhet-e az orosz láncnak megvetni a lábát Budapesten, a Világgazdaság információi szerint úgy tűnik, a cég valóban komolyan gondolja a terjeszkedést, és még idén megnyithatja első üzletét Magyarországon. Állítólag már a konkrét boltok helyszínéről is előrehaladott tárgyalásokat folytat.

Első körben 15 üzletet alakítanának ki

Mint írják, mind az éven belüli 20 bolt, mind a három éven belüli 200 boltos hálózat létrehozása erős túlzás.

Az orosz lánc három körben öt-öt, vagyis összesen 15 üzletet alakítana ki Magyarországon.

Ennek a megvalósítása is azonban attól függhet, hogy az első körben átadott boltokat hogyan fogadják a vásárlók. Időbeli korlát nincs megszabva, de az igen, hogy legelőször Budapesten és az agglomerációjában kezdenék meg a működésüket, majd ezután jelennének meg a vidéki nagyvárosokban és a kisebb településeken. Mint azt a Mere magyarországi stratégiáját közelről ismerő forrásuk közölte, az oroszok távlati, 5-10 éves célkitűzése, hogy legfeljebb száz üzletből álló hálózatot hozzanak létre.

Mostanra legalább húsz főt foglalkoztatnak, akik részben a boltok nyitásáért és a szükséges adminisztráció elvégzéséért, részben pedig az áruk beszerzéséért felelnek. Utóbbi terén állnak jobban. Irodájuk is van, de a Mere hazai csapata meglehetősen fapados körülmények között dolgozik.

A tulajdonosok abból indultak ki, a magyarországi terjeszkedés a szerbiaihoz hasonlóan flottul megy majd.

Valóban a saját szakállukra, ha úgy tetszik, fű alatt jelentek meg, nem léptek kapcsolatba sem kormányzati, sem piaci szereplőkkel. Csakhogy be kellett látniuk, tévedtek a gyors procedúrát illetően. Háromszor is kicsúsztak az első boltnyitás tervezett dátumából, a legutóbbi május legvége volt. Éppen ezért sürgetik a projekt előremozdulását, de azt is világossá tették, hogy nem gondolják meg magukat és nem fogják feladni a magyarországi piacszerzést.

Újpestre érkezhet az első Mere

A Világgazdaság szerint jelenleg két szálon zajlanak az előkészületek.

Összeállították és hamarosan beadják azt a dokumentációt, amely a boltnyitás engedélyezéséhez szükséges. Ebben a kérdésben nyár végére születhet döntés. Zajlanak a tárgyalások a boltok helyszínéül szolgáló ingatlanok bérléséről. A Mere már meglévő épületeket alakítana át. Kifejezetten olcsó, de nagy, 1000 négyzetméteres alapterületű csarnokokat keres.

Bár mindkét szálon eléggé nehezen haladnak, már vannak konkrétumok. A Világgazdaság információi szerint aláíráshoz közeli a szerződés Budapest IV. kerületében, de Vácon és Szegeden is előrehaladott tárgyalások zajlanak.

Valószínűleg az újpesti lesz az első Mere bolt Magyarországon, amely ha minden ütemezetten halad és nincs több késlekedés, még az idei év végén megnyílhat.

Ehhez azonban mindenképp szükség van az engedélyekre. A legkönnyebb már a a konkrét boltok kialakítása lesz, ugyanis a Világgazdaság szerint pár hét alatt felkészítik őket a vásárlók fogadására. Ennek költsége boltonként nagyjából 200 millió forint lehet, tehát a Mere az első öt magyarországi üzletére egy milliárd forintot fordíthat. A források már rendelkezésre állnak erre, ahogy a bolti alkalmazottak felvételéhez is. Állítólag úgy számolnak, hogy üzletenként 10-10 főt alkalmaznának.

Biztosan megéri itt vásárolni?

Az Index csapata korábban útra kelt, hogy letesztelje az egyik szerbiai üzletet, és bemutatták a bolt kínálatát. A raktárépületre emlékeztető üzlettér raklapjain valóban rendkívül olcsó termékeket találtunk, ezek minősége azonban igencsak megkérdőjelezhető.

A kilenc kilós mosópor átszámítva 2754 forint, a légfrissítő 600 forint, az 1,3 literes mosogatószer 260 forint volt, a narancs kilója 370 forintba, a csirkemellfilé 1854 forintba, a fagyasztott pizza pedig nagyjából 500 forintba került, de kinézetre nem volt túlságosan bizalomgerjesztő.

Hogy mi kapható még a szuperolcsó orosz diszkontláncban, és mennyibe kerül, illetve mennyire nyerték el a termékek az Index munkatársainak tetszését, az az alábbi videóból derül ki.

(Borítókép: Egy Mere üzlet 2019. január 31-én Lipcsében, Németországban. Fotó: Jens Schlueter / Getty Images)