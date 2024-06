A Mészáros Csoport legújabb külföldi tagvállalata 50 éves fennállását ünnepelte

A közleményben emlékeztetnek: sikeresen zárult 2023. december 21-én a bosznia-hercegovinai cementgyár, a Lukavac Cement d.o.o. akvizíciója, amelyet a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. vásárolt fel a korábbi osztrák tulajdonostól, az Asamer Baustoffe AG-tól.

A nagymúltú, legmodernebb technológiával működő gyár június 6-án ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A jubileumhoz kapcsolódó eseménysorozatok keretében, Mészáros Lőrinc is látogatást tett a cementgyárban – írták.

Az első bosznia-hercegovinai akvizícióval a Lukavac Cement d.o.o., fontos tagja lett a Mészáros Csoportnak, amely diverzifikált portfóliójával, stabil pénzügyi infrastruktúrájával tovább erősíti az eredményes kapacitás-kihasználtságot, a teljesítmények növekedését. A társaság transzparens működése és kapcsolódó vevői és beszállító értékláncok széles skálája további szinergiákat vetít előre a cégcsoport számára – áll a közleményben.

A tájékoztatás szerint a Lukavac Cement d.o.o. 2024. június 6-án nívós eseménysorozattal, többek között nyílt nappal, sajtókonferenciával, továbbá közös ünnepléssel, koncertekkel emlékezett meg fennállásának 50. évfordulójáról, ezzel erősítve a vevői, közösségi kapcsolatait. A jubileumhoz kapcsolódó programok keretében a cementgyárban látogatást tett Mészáros Lőrinc is, aki beszédében kifejtette, az ügyvezetés és a tulajdonos egyaránt elkötelezett, hogy hosszú távon megvalósítsa a szükséges környezetvédelmi és hatékonyságnövelő beruházásokat.

A gyár udvarán egy japán juharfa ültetésére is sor került, a fajta őshazájában az intelligencia és a harmónia szimbóluma. A juharfa ültetésével a közösség a gyár történetének egy újabb, hosszú fejezete melletti elköteleződését kívánja kifejezni, törekedve a környezetbarát működés, végső soron a cég jelmondatának megvalósítására: „Barátságban a természettel”.

„A Lukavac Cement fennállásának 50. évfordulója jó apropó, hogy visszatekintsünk a gyár, a helyi cementipari kultúra, a mérnöki tudás fejlődésére. Elismerésre méltónak tartom a tényt, hogy a Lukavac Cement Bosznia és Hercegovina legmodernebb cementgyárává vált, saját mérnök csapattal, felkészült dolgozókkal, tisztán helyi menedzsmenttel. A gyár tevékenysége műszaki és gazdasági értelemben fenntartható. Sőt eddigi fejlesztései révén, megelőzve az országra irányadó jogi környezet elvárásait, már ma is európai normáknak megfelelően működik. Ez nemcsak környezetvédelmi szempontból, de versenyképesség, fenntartható gazdasági működés és a helyi közösségek, a dolgozók, a város jóléte szempontjából is fontos alap” – idézi a közlemény Mészáros Lőrincet.

„Az eddig elért eredményeket pedig a megkezdett folyamatok továbbvitelével, hosszútávú befektetésekkel szeretnénk honorálni. Folytatni kell a környezetvédelmi és hatékonyságnövelő beruházásokat, a gyár folyamatos technológiai fejlesztését. Továbbá örömömre szolgál kijelenteni, hogy a negyedéves teljesítmények a várakozások szerint alakulnak termelési és értékesítési volumenek tekintetében egyaránt. A második félévtől a Lukavac Cement d.o.o. eszéki kereskedelmi irodájában már magyar anyanyelvű kollégák is segítik a hazai partnereket” – mondta el az ünnepélyes gyárlátogatáson Mészáros Lőrinc a közlemény szerint.

A Lukavac Cement vezérigazgatója, Stjepan Kumric az ünnepélyes eseményen és a tulajdonosi látogatás alkalmával úgy nyilatkozott: „az idén arany jubileumát ünneplő Lukavac Cementgyár több évtizedes szakmai múlttal és hagyománnyal rendelkezik. Tavaly év végén csatlakoztunk a Talentis Group Zrt.-hez, büszkeséggel tölt el, hogy tagjai lehetünk a cégcsoportnak. Az elmúlt néhány hónap közös munkája során bebizonyosodott, hogy egymás javára tudjuk kamatoztatni együttműködésünket. A Talentis Group Zrt. egyértelmű szándéka, hogy tovább fejlessze üzleti tevékenységünket és új befektetéseket valósítson meg”.

„Ez jelenti számunkra a biztosítékát annak, hogy továbbra is Európa egyik legmodernebb és legzöldebb cementgyárának számítsunk. Az akvizíció egyben lehetőséget is nyújt számunkra az új ismeretek szerzésére és tapasztalatcserére. Emellett kitűzött célunk a hazai és a külföldi piacokon való versenyképesség növelés, amelyre garanciát jelent az új tulajdonos. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban is a fenntarthatóság jegyében új projekteket és innovációs beruházásokat hajtunk végre, amelyek javítják a termelési folyamatokat és a környezetvédelmet, valamint jó kapcsolatokat építenek és fejlesztenek a helyi közösséggel. Cégünk és a vállalatcsoport között rejlő szinergiák fényes jövőt jelentenek mindannyiunk számára” – tette hozzá.

A Lukavac Cement d.o.o. cementgyárát 1974-ben helyezték üzembe. 2001-ben az osztrák Asamer csoport sikeresen privatizálta. Dolgozói létszáma jelenleg 205 fő, a cementgyár éves termelési kapacitása közel 1 000 000 tonna. A társaság transzportbetonüzemekkel is rendelkezik Szarajevóban és Banja Lukában, továbbá horvátországi kereskedelmi leányvállalat segíti az EU piacán való megjelenést.

A vállalat 50 százalékos részesedéssel rendelkezik az RK-Vijenac d.o.o. mészkőbányában, amely más üzemeknek és építőipari cégeknek is szállít mészkőbányászati termékeket – áll a közleményben.