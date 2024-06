Elindult a BinX szolgáltatása. Egy új, bankfüggetlen fizetési mód, aminek segítségével a hazai vállalkozások fizetési műveleteket – például átutalásokat, hamarosan pedig kártyás fizetéseket is – tudnak bonyolítani saját BinX-számlájuk és a pénzügyi rendszer bármely más szereplője között. Az első magyar alapítású és tulajdonú, MNB- (Magyar Nemzeti Bank) engedélyekkel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény („neobank”). Lényegében a Revolut és a Wise első hazai kihívója, azzal a különbséggel, hogy a BinX elsődleges célcsoportja kifejezetten a Számlázz.hu-t használó, jelenleg 740 ezer vállalkozás, de a teljes hazai kkv-szektor digitálisan érett szereplőit várja ügyfelei között.

A BinX-et ugyanis a Számlázz.hu alapítói hozták létre 2020-ban annak érdekében, hogy az online számlázási vállalat ökoszisztémáján belül egy digitális, integrált és okos fizetési infrastruktúra jöjjön létre, vagyis a Számlázz.hu rendszerével áll kapcsolatban. A BinX a legnagyobb, magántőkéből megvalósuló hazai fintech startup. Az alapítók közel 3 milliárd forintot fektettek a cégbe, megközelítőleg még egyszer ugyanennyi érkezett kisbefektetőktől és intézményi befektetőktől, és további tőkebevonás van folyamatban.

A BinX-számla mobilapplikáción és webes alkalmazáson keresztül érhető el. Kapcsolódik hozzá egy átutalások fogadására alkalmas, hagyományos bankszámlaszám, illetve – a Revoluthoz hasonlóan – hamarosan fizikai kártyát is kibocsát ügyfelei részére, amivel bárhol tudnak fizetni. Úttörő újításként pedig az adószám is rákerül a kártyára, ami kényelmesebbé teszi a céges számlára történő vásárlást.

A BinX célja nem a bankok teljes körű kiváltása, azaz nem fog hitelezni és betétet gyűjteni, viszont a leggyakoribb tranzakciók (átutalás, kártyás fizetés) lebonyolításában elsődleges platformmá kíván válni.

A BinX elindulását jelzi az is, hogy a Számlázz.hu ügyfeleit üzenetben értesítették az általános szerződési feltételek (ászf) megváltoztatásáról.

Forradalom szabályozott keretek között

A BinX az uniós jog alapján elektronikuspénz-kibocsátóként (e-money-szolgáltató) aposztrofálható, ezért lényeges azon kérdés megválaszolása, mi is pontosan az e-money. Az e-pénz bankszámlán tárolt pénznek nem minősülő pénzhelyettesítő, amely elektronikus tranzakciók lebonyolítására szolgál. Váradi János, a BinX igazgatóságának elnöke rámutatott, hogy a lakosság nagy részének nincs pontos képe az elektronikus pénz jelentéséről, akinek pedig van, az általában téves információkkal rendelkezik.

Az Európai Bizottság felismerte, hogy a bankszektorban ellaposodott a verseny, a pénzintézetek nem ösztönzik egymást, hogy olcsóbb szolgáltatásokkal forduljanak az ügyfelek felé, csökkentve például a készpénzfelvétel költségét. Az EB a versenykorlátok átszakítása érdekében jogalkotást kezdeményezett, aminek eredménye a 2009-től hatályos második elektronikus pénz irányelve (EMD2) lett.

„Az EB deklarálta, hogy pályára kell engedni a már ajtón kopogtató új játékosokat, akik versenyt, innovációt hozhatnak az ellaposodott versenybe. Mindezt olyan szabályozási keretek között, ami ügyel arra, hogy az ügyfelek pénze biztonságban legyen. Ennek szellemében született meg az EMD2, amely kimondja, hogy az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény az ügyfelektől átvett vagyont sajátjaként, bankbetétként nem kezelheti, annak terhére hitel, kölcsön nem nyújtható. Továbbá amennyiben a BinX valamilyen okból fizetésképtelenné válna, az ügyfél akkor is hozzájut a pénzéhez” – adott hátteret Váradi János. Összegezve: a jogszabályi rendelkezés szerint az ügyfél pénze inkasszálható, vagyis beletartozik az ő felszámolási vagyonába, azonban nem tartozik a szolgáltató (BinX) felszámolási vagyonába, ellentétben a bankbetétekkel.

Egy kereskedelmi bank az ügyfelek nála betétekben elhelyezett pénzét forgatja: hitelt helyez ki belőle, részvényeket vásárol, saját projektet finanszíroz, magyarán sajátjaként kezeli. Ezért van a rendszerben az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) mint betétbiztosító, amely a hitelintézet likviditási gondjai esetén nem fizet – ekkor jellemzően a jegybankok nyújtanak értékpapír-fedezet mellett finanszírozást a likviditási gondokkal küzdő hitelintézetnek. Az OBA akkor áll helyt, ha a hitelintézet fizetésképtelenné válik (csődbe megy), és akkor sem a teljes számlaegyenlegért, hanem 100 ezer euró erejéig vállal garanciát. Ezzel szemben az elektronikuspénz-kibocsátó a hozzá beérkezett forintosított összeget a jogszabály által meghatározott biztonságos eszközbe helyezi (például MNB által vezetett bankszámla), és az összegnek megfelelő e-pénzt bocsát ki, amivel az ügyfél tranzaktál.

Magyarán az e-pénz-kibocsátóknál minden fillérnek meg kell lennie. Maximum az ügyfélvagyon-likviditás biztosításához nem szükséges része fektethető nagy biztonságú eszközökbe – például állampapírba.

Az e-money esetében ezért nincs szükség OBA-jelenlétre, mivel törvény szabályozza, hogy az ügyfél pénzének mindig rendelkezésre kell állnia.

Innováció MNB-garancia mellett

A BinX e-pénz-számláin lévő egyenlegek jelentős részét az MNB és leányvállalata (KELER) kezeli. Ezen túlmenően a pénzeszközökkel való rendelkezési gyakorlatot az MNB mint pénzügyi felügyelet ellenőrzi, ami jelentős biztonságot eredményez.

A BinX működési modellje az MNB és a GIRO Zrt. bevonásával kialakított saját innováció. Ennek lényege, hogy az ügyfélpénzek elhelyezésére szolgáló számlát nem egy kereskedelmi bank (mint az összes többi e-money-cég esetében), hanem a viber rendszerében vezeti.

A beérkező összegek ellenében közvetlenül történik meg az elektronikus pénz kibocsátása, az ügyfelek pénze ezen az MNB-nél vezetett számlán az e-pénz-kibocsátáskor és -visszaváltáskor 100 százalékban mindig rendelkezésre áll.

Ezenkívül pedig más biztonságos eszközökben található (például a KELER-nél állampapírban). Ezért nincs szükség betétbiztosításra, mivel nem betétről, hanem fedezetről van szó – fejtette ki Hadnagy Tamás, a BinX operációs igazgatója.

Az innovációhoz a BinX-nek extra fejlesztést végzett: a klasszikus e-money-intézmény és a pénzügyi rendszer közé fel kellett építeni egy teljes, hagyományos pénzforgalmi infrastruktúrát, így a BinX közvetlenül, saját jogán csatlakozik a GIRO-, viber és SWIFT-rendszerekhez. (A viber a nagy értékű, sürgős fizetések kiegyenlítésére szolgál, azok automatikus, valós időben történő teljesítésük után véglegesek és visszavonhatatlanok. A GIRO a bankok által használt elektronikus elszámolási rendszer, amelynek segítségével az egymás közötti átutalásokat és egyéb tranzakciókat feldolgozzák. A SWIFT egy olyan, az egész világra kiterjedő globális hálózat, amelyen egyszerűen lehet mozgatni a pénzt a bankszámlák között.)

Level 4-re ugrott a vállalat

A BinX új szintre emelte az e-money-t, „a piacon elsőként a négyes szintre (level 4) léptünk” – szögezte le Váradi János, hozzátéve: azt várják, hogy az európai szabályozók a BinX e-money-modelljét veszik alapul a kontinentális standardok megalkotása tekintetében.

A modell origója, hogy az ügyfelektől átvett pénzek nem egy gyűjtőszámlán kerülnek elhelyezésre, amelyet az azt vezető kereskedelmi bank jellemzően egy egységként kezel, mint a legtöbb fintech esetében. (Amely számlán, ha a számlavezető kereskedelmi bank bármilyen gyanús tranzakciót talál, az egész gyűjtőszámlát befagyasztja). Ezzel szemben a BinX modelljében minden ügyfélnek saját, dedikált számlája van, az e mögötti fedezet az MNB által vezetett bankszámlán vagy állampapírban van elhelyezve. Ezáltal az is megoldható – amit az EU-s jogalkotó a PSD3-PSR csomaggal szeretne kezelni –, hogy a kereskedelmi bankok a gyűjtőszámla-vezetés feltételeinek megváltoztatásával (például díjemelés vagy adminisztratív intézkedések, amelyek látszólag pénzmosás megelőzéséhez kapcsolódnak) jelentősen képesek a piaci versenyt – a fintechcégek hátrányára – befolyásolni.

Azzal, hogy kidobtuk a rendszerből a bankot, ezzel együtt a kockázatot is, ugyanakkor a banki infrastruktúra is ment. Megvalósítottuk, hogy minden ügyfél egyedi számlaszámot kapjon, ehhez azonban létre kellett hozni a saját infrastruktúránkat, aminek keretében minden ehhez szükséges engedélyt be kellett szereznünk, hogy saját jogon tudjunk kapcsolódni a banki infrastruktúra-hálózathoz. Kívülről tehát gyakorlatilag bankként, míg belülről e-money-szolgáltatóként működünk, élvezve annak minden előnyét

– mondta Váradi János, hozzátéve: az MNB szigorú, de kiváló partnernek bizonyult abban, hogy a BinX saját infrastruktúrát alkosson. Az MNB, illetve a KELER jelenlétének köszönhetően pedig az ügyfelek pénzének biztonsága garantált. „Mintha a BinX eleve biztonságos széfjét és még nagyobb szinten magas fokú biztonságot nyújtó széfjében helyezték volna el.”

A magyar Revolut?

Az Index azon kérdésére, hogy gyakorlatilag a Revolut magyar megfelelőjének létrehozása volt-e a fő motiváció, a cégvezetők úgy feleltek: a Revolut a lakosságra fókuszál, míg a BinX a vállalatok számára kínál számlázási-banki ökoszisztémát.

Senkivel sem akarunk konkurálni. Egy olyan szisztémában gondolkodunk, amiben digitálisan érett partnereket szolgálunk ki, mindezt pénzforgalmi fókusszal. És bár mivel ügyfeleink pénzének biztonsága nem lehet kérdés, ezért nem nyújtunk olyan banki szolgáltatásokat, mint hitelkihelyezés, faktorálás, biztosítás, ám a Számlázz.hu ökoszisztémája rendelkezik az ehhez szükséges infrastruktúrával, illetve ügyfélállománnyal, ezáltal az ajtó nyitva áll azon bankok, biztosítók előtt, akik ebben partnerek lehetnek.

Bár a vágyak határa a csillagos ég, a BinX egyelőre nem kíván a lakossági piacra betörni, sem országhatáron kívül tevékenységet folytatni. Első körben a Számlázz.hu több százezer vállalkozásának minőségi kiszolgálása lebeg fő célként a vállalat előtt. „Bár nem elsődleges szándékunk a más piacokra történő belépés, de folyamatosan gondolkodunk a következő stratégiai lépésen, biztos, hogy nem állunk meg itt.”

Ahogy devizaforgalom sem lesz a BinX-nél, kizárólag belföldi forintszámla érhető el, vagyis csak forintban történő utalás lehetséges, kizárólag belföldi számláról. A külföldről érkező forintutalás fogadásának megvalósítása azonban nincs olyan távol.

Kavics a cipőben, ami magát piszkálja ki

Mivel a BinX lényegében e-money-t és nem magyar forintot könyvel, ingyenes a BinX rendszerén belüli utalás.

A rendszeren kívülre történő tranzakció – BinX-számláról bármely kereskedelmi banknál vezetett számlára – egységesen 199 forint, függetlenül az összeg nagyságától, ami rendkívül kedvező, főként milliós összegeknél.

Ezzel a bankok főként vállalati ügyfeleken történő nyerészkedésének kívántak megálljt parancsolni, ugyanis aranyáron mérik az utalásokat a céges ügyfeleknek.

A BinX alacsonyra szabott díjai pedig vonzóak lehetnek a vállalkozások számára, akik így a kereskedelmi bank helyett a BinX-nél végezhetik pénzforgalmi tevékenységüket – ez az előny elsősorban az alkalmazott csúcstechnológiának, valamint az üzleti megoldásoknak tudható. A cégek ugyanakkor nem hagyhatják ott kereskedelmi bankjukat, mert olyan szolgáltatások, mint a hitelezés vagy a biztosítás, csak rajtuk keresztül érhető el. A BinX-nek ez nem is célja, a modell a napi pénzforgalom lebonyolításának könnyítésén nyugszik.

„A bankok alapvetően nem örülnek, hogy mi vagyunk, hiszen érezhetően konkurenciát jelentünk számukra, ezért a tárgyalások során tapasztaltunk is némi gáncsoskodást a részükről” – mondta Váradi János. Ezt azonban sokáig már nem tudják megtenni – tette hozzá Hadnagy Tamás – jön ugyanis a PSD3, ami „gyakorlatilag a BinX-modellre épít. Minden ország oda kell, hogy engedjen az elszámolási rendszerekhez valamennyi pénzforgalmi intézetet, illetve elektronikuspénz-kibocsátót. Utóbbiak szinte biztosan összevonásra kerülnek. (A PSD3 – Payment Services Regulation = módosított, harmadik pénzforgalmi irányelv – lényegében a PSD2 hiányosságainak kiküszöbölése. Ezáltal többek között kiteljesedhet a nyílt bankolás, javulnak a fizetési szolgáltatók versenyesélyei a bankokkal szemben. Bővül a fizetési szolgáltatók által nyújtható szolgáltatások köre és így a bevételi lehetőségeik. A PSD3 megszünteti a pénzforgalmi intézmény és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kategóriát azok összevonása által.)

A magyar kkv-bankolás nem fair a vállalatokra nézve. A bankok azt mondják nekik: köszönjük, hogy nálunk tartod a pénzed, amit felhasználok saját célokra, de emellett még díjat is fizetsz azért, hogy kezelem a pénzed, amin ráadásul minden esztendőben emelhetnek a bankok az előző évi inflációnak megfelelő mértékben. Ez a sarc nem fair a bankok részéről. Ez olyan, mintha egy cég felszámolná a dolgozójának, hogy a munkavégzés során ivott vizet, használta az áramot, és a széket, amin ült

– világított rá az anomáliákra Váradi János.

Az autokasszát is kapják

A Számlázz.hu az elmúlt 15 évben teljesen átformálta a számlázási piacot: a 6 forintos e-számlától az autokasszán (automatikus banki adatkapcsolat) át a direkt számlázásig (ügyfélfiókban megjelenő beszállítói számlák) vagy a könyvelési automatizmusokig rengeteg olyan innovációt valósított meg, amivel vállalkozások százezreinek életére volt hatással. A BinX-szel együtt létrejön egy teljes order-to-cash ökoszisztéma, ami várhatóan megreformálja a fizetési piacot. (Az order-to-cash a megrendeléstől a fizetésig terjedő, átfogó értékesítési folyamatot takarja.)

Az autokassza lényege, hogy megkönnyítsék a vállalkozók dolgát azáltal, hogy egy automata szinkron alapján látja a rendszerben, hogy a bejövő-kimenő számlái közül melyik lett kiegyenlítve. Ezáltal nem kell a könyvelőnek egyenként összenézni a bankszámlakivonatát a számlázórendszerben kiállított számlákkal. A rendszer egy PSD2-engedélyen nyugszik, aminek lényege, hogy a cég engedélyt ad a Számlázz.hu-nak, hogy a számlakivonatát (tranzakciós adatait) lekérje a banktól, amelynek ez ki is kell adnia, nem fékezhetik elméletben.

Ezt az előnyt a BinX-esek is megkapják, mégpedig úgy, hogy az applikációt összekötik a Számlázz.hu-fiókkal, az autokasszának köszönhetően pedig utóbbiban látják a bejövő számlákat. A Számlázz.hu-ügyfeleknek a bejövő számláik kifizetéséhez nem szükséges semmilyen adatot megadniuk: az utalási információk automatikusan kerülnek be a BinX-applikációba, ahol a kifizetést csak jóvá kell hagyni. Az ügyfélazonosítási folyamat teljesen automatikus és online,

a BinX-számla megnyitása átlagos esetben akár 10 percen belül lezajlik.

A BinX létrejöttének egyik fő motivációja volt, hogy ne egy kereskedelmi banknál kelljen drágán számlát kiegyenlítenie egy vállalkozásnak, továbbá az átutalási megbízások manuális kitöltésével bajlódnia. Ehelyett olcsón, az autokasszának köszönhetően néhány kattintással véghez tudja vinni – hiszen a számlán minden rajta van, ami egy utaláshoz szükséges.

Nyitva az ajtó

Vajon a neobankként emlegetett fintechek ilyen ütemben fejlődve egy idő után kiválthatják-e a hagyományos bankokat? „Egyelőre nincsenek terveink egyéb banki szolgáltatások nyújtásához szükséges engedélyek megszerzésére. A Számlázz.hu számlázásban, a BinX pénzforgalom tekintetében erős. Ugyanakkor nyitva áll az ajtó az olyan banki piaci szereplők számára, akik hozzánk hasonlóan magasra teszik a minőségi lécet, és akik a saját szolgáltatásaikkal meg kívánják szólítani a BinX-es ügyfeleket” – hangsúlyozta Hadnagy Tamás.

„Mindenki tegye bele az általunk létrehozott ökoszisztémába azt, amiben a legjobb, ezáltal a pénzügyi szolgáltatások teljes tárházát az ügyfelek részére tudjuk bocsátani” – tette hozzá Váradi János, aki szerint a neobankok nem váltják ki hagyományos társaikat.

A mi fókuszunk a stabil, biztonságos, integrált, digitalizált pénzforgalom, amire minden vállalkozásnak szüksége van mindennap. A hitelezés, beruházásfinanszírozás, illetve az egyéb szolgáltatások még nagyon sokáig a hagyományos pénzintézeteknél maradnak. Amit elveszítenek, az a napi ügyfélkapcsolat, ezért véleményem szerint egyre inkább beszállítják majd termékeiket egy BinX-hez hasonló ökoszisztémába.

Hadnagy Tamás ezzel kapcsolatban Bill Gatest idézte, miszerint „Banks are necessary, bank buildings are not”. Vagyis a bankok fontosak és elengedhetetlenek, azonban van néhány olyan pénzügyi szolgáltatás, amelyet jobban és ügyfélbarátabban is lehet végezni.

(Borítókép: BinX)