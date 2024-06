A hirtelen megbetegedéstől, illetve a baleset bekövetkeztétől tartanak leginkább a nyaralást tervező magyarok – derül ki abból, a több mint 2600 válaszadó megkérdezésével készült felmérésből, amelyet az Insura.hu biztosításközvetítő portál végzett a közelmúltban. A kutatás szerint a válaszadók 67 százaléka tart ilyen rendkívüli események bekövetkeztétől, de a jármű lerobbanásától való félelmet is 41 százaléknyian említették. A rablás vagy lopás eshetőségétől az utazni készülők negyede tart, de jelentős kockázatnak látják a nyaralást tervezők a repülőjárat törlését és a poggyász elvesztését is: itt 18, illetve 17 százalékos említési arányt mutatott ki a felmérés. Emellett a válaszadók kétharmada minden külföldi utazására köt biztosítást.

Emelkedő díjak, alig változó úti célok

Az Insuránál tavaly nyáron megkötött utasbiztosítások 26 százaléka horvátországi, 15 százaléka olaszországi, 9 százaléka pedig ausztriai utazásra szólt, vagyis az összes utazás 50 százaléka e három ország között oszlott meg: ezekben az arányokban a várakozások szerint idén sem lesz jelentős változás. A portál utasbiztosítási adatai alapján az első négy hónapban megkötött utasbiztosítások átlagdíja 11 700 forint volt, szemben a tavaly ilyenkor tapasztalt 10 900 forintos átlaggal. Várhatóan a nyári szezonban is 7-8 százalékkal kell majd többet fizetni ezért a szolgáltatásért tavalyhoz képest.

A díjak idei emelkedése várhatóan nem befolyásolja jelentősen a biztosítást kötők arányát, hiszen az utasbiztosítás költsége rendszerint igen kis szeletét adja a nyaralás költségvetésének, másrészt maguk az utazások költsége is jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, így kevésbé lehet szembetűnő a díjemelkedés

– nyilatkozta az Indexnek Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Hozzátette: a díjak emelkedése nyomán ugyanakkor még hangsúlyosabbá válik annak a vizsgálata, hogy pontosan mire és milyen mértékben nyújtanak fedezetet az egyes utasbiztosítási konstrukciók.

Jön a főszezon, megjelentek az akciók is

Az ezen a területen érdekelt biztosítók egy része – nem meglepő módon – akciókkal is készül a főszezonra, amelyek közül több jelentős díjkedvezményt is ígér a szerződést kötő ügyfeleknek. Így például az AXA 50 százalékos díjkedvezménnyel kínálja az utasbiztosítási csomagjait, de az Allianznál is 25 százalékos engedményre számíthatnak azok, akik csatlakoznak a biztosító hűségprogramjához, vagy már eddig is részt vettek benne. A K&H 20 százalékos kupont ad egyes csomagjaihoz, az Union Biztosító pedig nyereményjátékkal készült az idei szezonra: az augusztus 31-ig Világjáró utasbiztosítást kötő ügyfelek között iPhone 15 okostelefont sorsolnak ki.

Az utasbiztosítási piacon érdekelt piaci szereplők szempontjából egyébként egyáltalán nem alakult rosszul az elmúlt év: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint

2023-ban összesen 19,3 milliárd forintos díjbevételt hozott ez a termék a hazai biztosítóknak, ami 27 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Hogyan válasszunk biztosítást?

Gergely Péter szerint az utasbiztosítási szerződés megkötése előtt először az utazás fő paramétereit érdemes tisztázni: így például azt, hogy milyen fejlettségű országba utazunk, repülőgéppel, vagy autóval megyünk, mennyi időt tervezünk távol tölteni, és mennyire aktívan töltjük el a szabadidőnket. Egészen más kockázatokra kell készülni annak, aki városnéző túrákat tervez, mint annak, aki tengerparton nyaral vagy extrém sportokat űz. Nagyon fontos emellett, hogy mérlegeljük az egészségügyi kockázatokat is: például, milyen krónikus betegségeink vannak, kisgyermekkel utazunk-e, és persze érdemes annak is utánajárni, hogy a célországban milyen az egészségügyi ellátás.

Ha mindezeket végiggondoltuk, akkor jóval nagyobb az esélye annak, hogy a számunkra ideális biztosítási konstrukciót – illetve kiegészítő elemeket – választjuk ki az utazás előtt.

Csak a biztosítás nyújt kellő védelmet

A nyaralási szezon előtt rendre felmerül az a kérdés, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártyával (EEK) és az egyes bankkártyákhoz tartozó kiegészítő biztosításokkal kiváltható-e az utasbiztosítási védelem. Az EEK – amely egyébként díjmentesen igényelhető a kormányablakokban vagy az ügyfélkapunk keresztül – az EGT tagállamokban, Svájcban és Nagy-Britanniában használható abban az esetben, ha birtokosa orvosi segítségre szorul. A kártya sok esetben nyújthat érdemi segítséget, ha netán egészségügyi ellátásra szorulnánk, ám vannak komoly korlátai. Az egyik legfontosabb, hogy

csak azokra az ellátásokra használható, amelyeket az adott országban támogat a társadalombiztosítási rendszer: ezek köre pedig nem feltétlenül esik egybe az itthoniakéval.

Ráadásul az EEK csak egyes egészségügyi kockázatok ellen nyújt védelmet, a vagyoni jellegűek ellen egyáltalán nem, így – bár nagyon hasznos eszköz – nyilvánvaló, hogy *az utasbiztosítások nyújtotta védelmet nem tudja kiváltani. A bankkártyákhoz rendelt biztosítási konstrukciók kapcsán pedig ezeknél többnyire alapszintű szolgáltatásokat tartalmazó csomagokról van szó. Ez nem csoda, hiszen a biztosítás költségét a bankkártya éves díjába építik be, tehát nagyon sokat nem szabad várni ezektől a megoldásoktól.

Ha mégis a bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítás védelmére tervezünk hagyatkozni az utazásunk során, előzetesen mindenképp érdemes felmérni, hogy mire terjed ki a fedezet. Összességében tehát mind az Európai Egészségbiztosítási Kártya, mind a bankkártyához rendelt utasbiztosítás növelheti a biztonságunkat a nyaralás során, ám megnyugtató megoldást csak a megfelelő fedezeteket nyújtó, az igényeinknek megfelelő utasbiztosítás megkötése jelenthet.

