Az amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai hivatala, a U.S. Bureau of Labor Statistics szerdán közzétett adatai alapján az Egyesült Államokban a fogyasztóiár-emelkedés mértéke éves összevetésben 3,3 százalékra lassult májusban az áprilisi 3,4 százalék után. Az elemzők 3,4 százalékos adatot vártak májusra is − írta meg az MTI.

Havi szinten a fogyasztói árindex az elemzők által várt 0,1 százalékos emelkedés helyett nem változott, miután áprilisban 0,3 százalékos növekedést regisztráltak.

Májusban az energiaárak éves szinten 3,7 százalékkal, míg egy hónappal korábban, áprilisban 2,6 százalékkal nőttek. Ezen belül a benzin ára 2,2 százalékkal nőtt májusban, míg egy hónappal korábban 1,1 százalékkal emelkedett éves szinten. Eközben a gázolaj ára az előző havi 0,8 százalékos esés után 3,6 százalékkal emelkedett, a földgázé pedig az előző havi 1,9 százalékos mérséklődés után 0,2 százalékkal ment fel.

Az élelmiszerárak éves növekedése az előző havi 2,2 százalékról 2,1 százalékra mérséklődött májusban. Ugyancsak lassuló ütemben emelkedett a lakhatás, a szállítási szolgáltatások, valamint a ruházati termékek ára. Ezzel szemben az új járművek és a használt járművek ára egyaránt gyorsuló ütemben csökkent májusban éves összevetésben.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) által inkább követett, a kamat alakítása szempontjából különösen fontos élelmiszer- és energiaárak nélküli maginfláció éves szinten az elemzők által várt 3,5 százaléktól elmaradva 3,4 százalékra, 2021 áprilisa óta a legalacsonyabbra csökkent májusban az előző havi 3,6 százalékról. Havi szinten a maginfláció az előző havi és az elemzők által májusra is várt 0,3 százalék helyett 0,2 százalék volt az év ötödik hónapjában.

A Fed inflációs célja 2 százalék. Legutóbbi, május 1-jén végződött kétnapos kamatdöntő ülésén a Fed a piaci várakozásoknak megfelelően ismét nem változtatott az 5,25-5,50 százalékos irányadó dollárkamat-tartományon. A 2022 márciusában 0,00-0,25 százalékról indított tíz egymást követő kamatemelés után tavaly júniusban tartott először szünetet a monetáris szigorításban, legutóbb júliusban emelte a kamatot, 25 bázisponttal, azóta pedig hat alkalommal nem változtatott az irányadó dollárkamat-tartományon.

A Fed következő kamatdöntése június 12-én, szerdán esedékes.