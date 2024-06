Már több mint három hónapja nem volt telitalálatos szelvény az ötös lottón, így ezen a héten már 3,03 milliárd forint a megnyerhető összeg a játékban. A tapasztalatok szerint a halmozódás növekedésével a játékoskedv is emelkedik.

Ezen a héten 3,03 milliárd forint az ötös lottó főnyereménye. Ritkán fordul elő, hogy a megnyerhető összeg 3 milliárd fölé emelkedik, a játék 67 éves története alatt ez csupán a 14. alkalom – írja a ProfitLine.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a halmozódás növekedésével párhuzamosan emelkedik a játékoskedv is, és ilyenkor már nemcsak a rendszeresen lottózók, de az új szerencsevadászok is szívesen ikszelnek.

Az elmúlt évek alatt a játékosok körében a 3-as, a 7-es, a 13-as és a 21-es számok voltak a legnépszerűbbek, de a mostani halmozódási időszak alatt a 38-as számot is már negyedjére húzták ki. A kedvenc számok megjátszhatók az Okoslottó alkalmazásában, ahol van lehetőség a számok eltárolására is, de véletlenszerűen generált számokat is megjátszhatnak a játékosok.

A nyeremény 52 hétig halmozódik, ezután nem növekszik tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a szabályzat alapján a többi nyertes között osztják szét a főnyereményt.